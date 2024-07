Caso Loan: el desgarrador relato de la joven que denunció por abuso sexual al excomisario Walter Maciel

Mientras avanza la causa por el caso de Loan Danilo Peña en Corrientes , la joven que denunció por abuso sexual al ex comisario Walter Maciel , detenido por la desaparición del menor, relató cómo fue el calvario que vivió y cómo fue el ataque.

"E­se día pa­sé a la ofi­ci­na, tran­có la puer­ta y me di­jo: 'Ya es ho­ra de que te de­jes de ha­cer la di­fí­cil. No te pre­o­cu­pes que en el cam­po na­die es­cu­cha. Acá man­do yo, no te cre­e­rán que te hi­ce al­go", contó la denunciante. Luego, la víctima realizó la denuncia por abuso y Maciel fue trasladado a la ciudad de Mercedes donde seguía ejerciendo.