Caso Loan: la jueza Cristina Pozzer Penzo analiza adelantar las indagatorias

A su vez, señaló el cansancio que viven quienes trabajan en la causa: "Va a depender de dos cosas, de la disponibilidad del servicio penitenciario y cómo estamos los que trabajamos en el caso como PROTEX, fiscalías y demás, ya que son jornadas bastante extensas".

Finalmente, afirmó que la indagatoria que podría adelantarse es la de Mónica Millapi. De confirmarse esto, las declaraciones serían de la siguiente manera: hoy declaran María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Millapi, mientras que el viernes 19 declaran Walter Maciel y Francisco Amado Méndez, el último detenido.

La declaración de Antonio Benítez en el caso Loan: "Me dijeron que culpe a alguien"

En las últimas horas, se conocieron detalles de la declaración de Antonio Benítez, tío del menor. El hombre aseguró que la Policía le pidió "que culpe a alguien". La información fue revelada en el programa "Mañanas Argentinas", por C5N, donde aseguraron que el tío del niño de 5 años también denunció que fue golpeado en la cárcel.

Durante la declaración ante la jueza federal de Goya, el hombre repitió que se dirigió hacia el naranjal y luego llegaron Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi junto a los niños. "No sé que pasó, a dónde está, ni quien se lo llevó. De la forma en lo que lo buscamos, creo que se lo llevaron", declaró con respecto al paradero del niño.

En C5N también revelaron que, al momento de su detención, Benítez denunció que personal de la policía correntina le pidió que culpe a Macarena Peña o Mónica Millapi. "Me esposaron, me pegaron y me dijeron que culpe a alguien. A Mónica o a Macarena", aseguró.

Sin embargo, a la Justicia no le termina de convencer su relato ya que no ha podido explicar qué hizo entre las 14:25 y las 18:30. Además, le consultaron sobre una llamada a Laudelina que fue comprobada mediante el análisis de los celulares y el entrecruzamiento de antenas.

En su declaración, el hombre denunció apremios ilegales por parte de policías que llegaron desde Corrientes capital y apuntó contra el excomisario Walter Maciel y la policía de 9 de Julio por hacerlo "cargo de la desaparición".