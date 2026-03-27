Últimos días para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido por ANSES

Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo deben realizar este tramite para percibir la totalidad de la prestación.

Conocer qué es Libreta AUH es muy importante para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo . Es una condición innegociable para cobrar el 20% del monto que ANSES retiene todos los meses y que se acumula a lo largo del año.

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Este mecanismo forma parte de la política del Estado para garantizar derechos básicos en la infancia. Al mismo tiempo, representa un ingreso adicional importante para muchas familias, especialmente al inicio de las clases, cuando los gastos suelen aumentar.

La Libreta AUH es un documento que permite acreditar que se cumplen las condiciones para seguir recibiendo la asignación, certifica los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores. También es la obligatorio presentarlo para cobrar el 20% retenido todos los meses durante el año anterior, algo que es una suma importante para muchos de hogares, sobre todo al comienzo del año lectivo.

Este es el mecanismo que tiene el Estado Nacional para asegurarse el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de las chicas y chicos de la Asignación Universal.

Hacer y presentar la libreta es un trámite muy sencillo:

Lo primero que hay que hacer es ingresar en mi ANSES. Recordá que para usar mi ANSES tenés que contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social (también podés usar la app mi ANSES).

Una vez dentro de la página o aplicación consultá la información de la Libreta: En la sección Hijos > Libreta AUH. Ahí dentro revisá las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que recibís la AUH.

Luego generá la Libreta. En caso de que te falte completar alguna sección de la Libreta, seleccioná la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla a tu mail.

Hacé completar la Libreta. Imprimí la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevala a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.

Una vez que tengas la Libreta completa y firmada, sacale una foto, siguiendo estas recomendaciones:

Elegí una superficie plana y bien iluminada.

Al tomar la foto asegurate de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario.

El papel no tiene que estar arrugado.

Asegurate de que la imagen no esté movida o borrosa.

La foto debe tener un peso menor a 3 MB.

El único formato válido es JPG.

Por último, ingresá en mi ANSES para terminar la presentación. Seleccioná la opción Hijos > Libreta AUH y seguí las instrucciones para subirla y finalizar el trámite.

Es importante recordar que si ya completaste la Libreta AUH generada por mi ANSES y tenés problemas para subirla, podés presentarla en una oficina, sin turno previo.

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Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

Con la actualización aplicada desde marzo de 2026, los valores de la asignación quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo: $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Sin embargo, el pago mensual que reciben los beneficiarios es menor porque ANSES deposita el 80% del monto cada mes. Como ocurre con este programa social, ANSES no paga el total del beneficio cada mes. El organismo retiene el 20% del monto, que se acumula durante el año y se cobra una vez que se presenta la Libreta AUH.

Además del monto base de la AUH, muchas familias pueden recibir ingresos adicionales a través de programas complementarios que brinda ANSES. Uno de los más importantes es la Tarjeta Alimentar y los montos vigentes en marzo de 2026 son:

Un hijo: $158.522 totales aproximados entre AUH y Tarjeta Alimentar.

Dos hijos: $294.480

Tres hijos: $426.878

Otro extra que pueden cobrar algunos beneficiarios es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dirigido a familias con hijos de hasta tres años. Luego de la última actualización, este adicional alcanza los $50.094 y se paga de manera completa, sin retenciones.