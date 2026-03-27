Cuáles son las Becas Progresar 2026 disponibles y cuándo empieza la inscripción

El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.

El beneficio mantiene cuatro líneas activas con un cronograma de inscripción escalonado para marzo y abril.

Las Becas Progresar están destinada a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral . Este 2026, el Gobierno nacional oficializó una nueva actualización para el programa, con cambios en los requisitos, los montos y el esquema de inscripción.

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La medida fue impulsada por la Secretaría de Educación a través de Resolución 172/2026 , publicada en el Boletín Oficial. Entre las principales novedades se destaca la unificación del valor mensual y un calendario segmentado según cada línea . A continuación, conocé todos los detalles.

Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

En el caso de quienes se inscriban en carreras terciarias o universitarias, es obligatorio haber terminado el secundario sin materias pendientes . Además, deberán cursar en instituciones públicas y acreditar regularidad académica .

Por otro lado, se mantienen excepciones para grupos prioritarios, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y estudiantes que sean sostén de hogares monoparentales.

Recordá que mantener actualizada la información personal, académica y laboral es esencial. A partir de ahora, los beneficiarios deberán informar cualquier modificación dentro de un plazo máximo de 30 días a través de las plataformas oficiales.

ANSES

Montos de las Becas Progresar

El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.

Por otro lado, el beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda instancia acceden a 6 cuotas.

En cuanto a la continuidad, el programa establece límites claros. En educación obligatoria, la beca podrá renovarse hasta por cuatro años; y, en formación profesional, solo se permitirá acceder a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.

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Cuándo y cómo es la inscripción

La inscripción a las Becas Progresar 2026 se organiza por etapas, según cada línea del programa, y se realiza de manera online. El cronograma es el siguiente:

Educación obligatoria: del 27 de marzo al 24 de abril

Educación superior y enfermería: del 6 al 30 de abril

Formación profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre

El trámite es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar o desde la app Mi Argentina. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.

Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.

estudiantes

Becas disponibles

El programa se mantiene dividido en distintas líneas, cada una orientada a un tipo de trayectoria educativa. El Finalización de la educación obligatoria apunta a jóvenes que necesitan terminar la escuela secundaria.

El Fomento de la educación superior incluye a estudiantes de carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. Contempla tanto a ingresantes como a alumnos avanzados.

El Progresar Enfermería, por su parte, es específica para quienes cursan esta carrera estratégica dentro del sistema de salud. Tiene condiciones más flexibles, como la ausencia de límite de edad.

Por último, Formación Profesional está enfocada a jóvenes y adultos que desean capacitarse para mejorar sus oportunidades laborales. También pueden acceder personas desempleadas, madres a cargo de hijos menores y quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica.

A diferencia de las otras modalidades del programa, no exige estar concurriendo a la escuela primaria, la secundaria ni en estudios superiores. Pero, es necesario estar anotado en un curso reconocido por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).