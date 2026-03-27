Las Becas Progresar están destinada a apoyar a jóvenes y adultos que quieren retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral. Este 2026, el Gobierno nacional oficializó una nueva actualización para el programa, con cambios en los requisitos, los montos y el esquema de inscripción.
Cuáles son las Becas Progresar 2026 disponibles y cuándo empieza la inscripción
El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean retomar, continuar o iniciar una formación educativa o laboral.
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La medida fue impulsada por la Secretaría de Educación a través de Resolución 172/2026, publicada en el Boletín Oficial. Entre las principales novedades se destaca la unificación del valor mensual y un calendario segmentado según cada línea. A continuación, conocé todos los detalles.
Nuevos requisitos para las Becas Progresar 2026
Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.
- Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
En tema edad, hay diferencias según cada línea:
- Para finalizar la educación obligatoria: entre 16 y 24 años, con posibles extensiones en casos específicos.
- Para estudios superiores: entre 17 y 24 años para ingresantes, y hasta 30 para estudiantes avanzados.
- En enfermería: sin límite de edad.
- En formación profesional: de 18 a 24 años, ampliable hasta 35 para personas sin empleo formal.
En el caso de quienes se inscriban en carreras terciarias o universitarias, es obligatorio haber terminado el secundario sin materias pendientes. Además, deberán cursar en instituciones públicas y acreditar regularidad académica.
Por otro lado, se mantienen excepciones para grupos prioritarios, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y estudiantes que sean sostén de hogares monoparentales.
Recordá que mantener actualizada la información personal, académica y laboral es esencial. A partir de ahora, los beneficiarios deberán informar cualquier modificación dentro de un plazo máximo de 30 días a través de las plataformas oficiales.
Montos de las Becas Progresar
El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.
Por otro lado, el beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda instancia acceden a 6 cuotas.
En cuanto a la continuidad, el programa establece límites claros. En educación obligatoria, la beca podrá renovarse hasta por cuatro años; y, en formación profesional, solo se permitirá acceder a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.
Cuándo y cómo es la inscripción
La inscripción a las Becas Progresar 2026 se organiza por etapas, según cada línea del programa, y se realiza de manera online. El cronograma es el siguiente:
- Educación obligatoria: del 27 de marzo al 24 de abril
- Educación superior y enfermería: del 6 al 30 de abril
- Formación profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre
El trámite es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar o desde la app Mi Argentina. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.
Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.
Becas disponibles
El programa se mantiene dividido en distintas líneas, cada una orientada a un tipo de trayectoria educativa. El Finalización de la educación obligatoria apunta a jóvenes que necesitan terminar la escuela secundaria.
El Fomento de la educación superior incluye a estudiantes de carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. Contempla tanto a ingresantes como a alumnos avanzados.
El Progresar Enfermería, por su parte, es específica para quienes cursan esta carrera estratégica dentro del sistema de salud. Tiene condiciones más flexibles, como la ausencia de límite de edad.
Por último, Formación Profesional está enfocada a jóvenes y adultos que desean capacitarse para mejorar sus oportunidades laborales. También pueden acceder personas desempleadas, madres a cargo de hijos menores y quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica.
A diferencia de las otras modalidades del programa, no exige estar concurriendo a la escuela primaria, la secundaria ni en estudios superiores. Pero, es necesario estar anotado en un curso reconocido por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
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