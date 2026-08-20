Caso Loan: el chofer de la ambulancia dijo que vio la camioneta de Caillava y Pérez el día de la desaparición

Abundio Escobar declaró ante el Tribunal Oral Federal y aseguró que observó el vehículo del matrimonio en inmediaciones de la casa de la abuela de Loan.

El juicio busca reconstruir qué ocurrió con Loan Peña desde que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un nuevo testimonio. Abundio Escobar , chofer de una ambulancia de la localidad correntina de 9 de Julio, aseguró que el día en que desapareció el niño vio la camioneta Ford Ranger de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez y volvió a referirse a los gritos que escuchó durante aquella jornada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Escobar fue el único testigo de la audiencia desarrollada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional . Ante el tribunal, sostuvo que alrededor de las 11.30 del 13 de junio de 2024 observó que la camioneta del matrimonio se dirigía hacia la casa de Catalina Peña , abuela del menor, y señaló que volvió a verla cerca de las 14.

Según su declaración, entre las 17 y las 17.15 escuchó sonidos que describió como “gritos desesperados” , por lo que salió para intentar determinar de dónde provenían.

Ante las preguntas de una de las defensas, Escobar aseguró que los gritos “parecían de una criatura, como si le hubieran tapado la boca” . En una declaración previa había afirmado que durante aquella tarde había escuchado a un chico llamar de manera desesperada.

El chofer también manifestó que vio a Antonio Bernardino Benítez , esposo de Laudelina Peña, antes de que ingresara al monte durante los primeros momentos de la búsqueda de Loan.

El testimonio se incorporó a una semana en la que también declararon investigadores que participaron de las pesquisas posteriores a la desaparición.

Los investigadores de la PFA coincidieron en que el niño no pudo haberse alejado por sus propios medios del naranjal. X

Los investigadores de la PFA sostuvieron que Loan “no se fue solo”

Horas antes, dos integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) habían coincidido ante el tribunal en que Loan no habría abandonado por sus propios medios la zona del naranjal donde fue visto por última vez.

El comisario Marcelo Daniel Román sostuvo que el niño “no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal”, mientras que Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de la PFA, fue más categórico y afirmó: “Se lo llevaron”.

Ambos investigadores señalaron, además, que durante la investigación se analizó la hipótesis de un accidente, una línea que no fue descartada a partir de los elementos reunidos.

Román también declaró sobre el análisis de los teléfonos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava y mencionó registros que mostraban un vínculo previo del matrimonio con el entonces comisario Walter Maciel.

Por otro lado, la declaración de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y titular de la fundación que lleva el nombre de su nieto, fue reprogramada para que se realice de manera presencial.

Quiénes están acusados por la desaparición de Loan

Por la presunta sustracción y ocultamiento del niño están acusados María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal de 9 de Julio. Fue visto por última vez en la zona de un naranjal y, desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

Otros diez imputados enfrentan cargos vinculados con el supuesto desvío de la investigación y otros delitos cometidos durante las primeras etapas de la búsqueda.