En la previa de la histórica semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, volvió a viralizarse el día que Harry Kane conoció a Diego Armando Maradona. Fue hace casi una década, allá por 2017, en el vestuario del Tottenham Hotspurs.
Cuando Diego Maradona conoció a Harry Kane y le dio un consejo para definir ante el arquero
Hace unos años, el astro argentino visitó el vestuario del Tottenham y le dio una clase al delantero inglés para engañar al arquero rival al momento de rematar.
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En aquel inolvidable intercambio, en el que estaba Osvaldo Ardiles como traductor, Diego lanzó fiel a su estilo: “Harry, fijate. Todas allá (segundo palo) no; alguna acá (señala el primer palo imaginario). ¿Sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente. La próxima vez, hacés así, ¡tac! (vuelve a mostrar el primer palo pero sin mirar, para confundir al supuesto arquero)“.
Hace algunos años, Kane recordó cómo vivió ese momento: “Fue un día genial. Estábamos jugando en Wembley en ese momento. Me estaba cambiando y Mauricio Pochettino me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo. En el video se ve que me dice que use los ojos para engañar al arquero a la hora de definir. Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol”.
Por último, el hoy futbolista del Bayern Munich y máximo goleador de la Selección inglesa expresó: “Fue especial pasar un momento con él y que me haya dado un consejo. Es algo que traté de tomar y usarlo en mi juego. Es una gran persona y siempre recordaré ese momento que pase con él”.
Este miércoles, Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal de la Copa del Mundo a partir de las 16. Ambos seleccionados definirán quién será el otro finalista que jugará ante España el próximo domingo en Nueva Jersey.