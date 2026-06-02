Juicio por la muerte de Diego Maradona: vuelven a declarar testigos clave

La nueva audiencia por el proceso judicial que investiga el fallecimiento del astro, pone la lupa en la decisión de la última cirugía. Los principales acusados siguen siendo Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

Continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una nueva audiencia en los tribunales de San Isidro , donde volverán a exponerse aspectos centrales vinculados a la atención médica que recibió el exfutbolista durante sus últimos días de vida .

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En esta oportunidad declararán un médico que participó del proceso posterior a la cirugía por el hematoma subdural y dos empleados administrativos de Swiss Medical , cuyos testimonios podrían aportar nuevos elementos sobre la organización y supervisión de la internación domiciliaria que se implementó tras el alta médica.

La audiencia comenzará a las 10 y forma parte del proceso en el que se analiza la eventual responsabilidad de los siete imputados acusados de homicidio simple con dolo eventual .

En el banquillo de los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov , la coordinadora médica de cuidados domiciliarios de Swiss Medical , Nancy Forlini , el médico clínico Pedro Di Spagna , el psicólogo Carlos Díaz , el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni .

La investigación busca determinar si existieron omisiones, negligencias o decisiones médicas que contribuyeron al fallecimiento del ex capitán de la Selección argentina el 25 de noviembre de 2020.

El regreso de un médico que cuestionó a Leopoldo Luque

Uno de los testimonios más esperados será el de Rodolfo Benvenuti, integrante del equipo médico que intervino quirúrgicamente a Maradona en la Clínica Olivos por el hematoma subdural detectado semanas antes de su muerte.

Además de participar de la operación, el profesional estuvo presente en la reunión donde se resolvió que el exfutbolista continuara su recuperación en una vivienda del barrio privado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Benvenuti retomará una declaración que quedó inconclusa el pasado 28 de mayo debido a la extensa exposición de la médica legista Marina Flichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical.

Durante aquella audiencia, Flichman sostuvo que la internación domiciliaria elegida para Maradona “no era una opción segura”, una afirmación que generó fuerte repercusión dentro del juicio.

El cirujano ya había realizado declaraciones relevantes en el debate anterior, cuando aseguró que desde un primer momento consideró que Leopoldo Luque “no estaba a la altura” para encabezar una intervención de semejante complejidad.

Declaran empleados clave

La jornada también incluirá las declaraciones de Enrique Esteban Barrio y Germán Dornelli, dos empleados administrativos de Swiss Medical que podrían aportar información sobre el funcionamiento interno de la empresa de medicina privada y el rol desempeñado por Nancy Forlini.

Sus testimonios adquieren relevancia luego de que la semana pasada Agustina Cosachov apuntara contra la cobertura médica contratada para asistir a Maradona.

Según manifestó la psiquiatra durante su declaración, varios de los requerimientos que había solicitado para la atención domiciliaria no fueron cumplidos de la manera prevista.

Esa afirmación abrió una nueva línea de análisis respecto del alcance de las responsabilidades de la empresa y de los profesionales encargados de coordinar los cuidados posteriores a la operación.

Para los fiscales, uno de los puntos fundamentales del proceso radica en reconstruir cómo se organizó la internación domiciliaria y quiénes tuvieron participación efectiva en las decisiones médicas tomadas durante ese período.

diego maradona El juicio investiga los responsables de la muerte de Diego Maradona. Archivo

La acusación sostiene que la coordinación entre los distintos profesionales fue deficiente y que existieron fallas que pudieron haber puesto en riesgo la salud del exfutbolista.

En ese contexto, los testimonios previstos para este martes podrían resultar relevantes para determinar cómo funcionó el esquema asistencial diseñado tras el alta de la Clínica Olivos.

Qué buscarán demostrar las partes

Mientras los representantes del Ministerio Público intentan acreditar la existencia de un eventual dolo eventual, las defensas sostienen que las decisiones adoptadas respondieron a criterios médicos y clínicos razonables para el estado de salud que presentaba Maradona.

Durante la audiencia también se analizarán registros médicos, comunicaciones internas y documentación aportada por Swiss Medical que forma parte del expediente judicial.

La revisión de esos elementos busca esclarecer cómo se tomaron las decisiones vinculadas al tratamiento, quiénes participaron de ellas y qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los imputados.

Con cada nueva audiencia, el debate continúa reconstruyendo los días previos al fallecimiento de uno de los máximos ídolos del deporte argentino.

Las declaraciones de médicos, enfermeros, directivos y especialistas se transformaron en piezas clave para intentar determinar si la atención recibida por Diego Maradona fue adecuada o si existieron conductas que pudieron contribuir al desenlace que hoy se investiga en los tribunales de San Isidro.