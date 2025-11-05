Cayó una avioneta narco en Salta: llevaba 130 kilos de cocaína







El hecho ocurrió en el paraje San Felipe, en una zona rural del departamento Rosario de la Frontera, al sur de Salta. Gendarmes que fueron al lugar encontraron la droga y un vehículo prendido fuego. Hay al menos una persona detenida.

Una avioneta con matrícula de Bolivia que llevaba 130 kilos de cocaína cayó en una zona rural del sur de la provincia de Salta. La aeronave, que volaba muy bajo y era esperada por dos camionetas, se estrelló antes de llegar a destino. Gendarmes que fueron al lugar encontraron la droga y un vehículo prendido fuego. Hay al menos una persona detenida.

El hecho ocurrió en el paraje San Felipe, en una zona rural del departamento Rosario de la Frontera, al sur de Salta. Cerca del lugar del impacto hay una pista, que sería el posible destino de la aeronave. Allí, dos vehículos aguardaban su llegada. No hay indicios aún de qué ocasionó la abrupta caída, pero en principio la teoría indica que el avión habría sufrido un desperfecto mecánico que no le permitió permanecer en el aire, por lo que terminó estrellándose contra un poste.

Por otro lado, los tripulantes escaparon tras el accidente ya que no se reportaron víctimas fatales ni heridos. Los efectivos de Gendarmería Nacional, de la División Drogas Peligrosas de Metán y otras áreas de la policía provincial detuvieron a una persona, aunque todavía se desconoce cuál fue su rol dentro de la operación.

Además, cerca del sitio donde cayó la avioneta fue hallado un vehículo incendiado, aparentemente de manera intencional, lo que refuerza la hipótesis de una operación de narcotráfico. Mientras tanto, la zona se encuentra resguardada por fuerzas federales y provinciales, a la espera de pericias que permitan establecer la ruta de vuelo y si contaba o no con el correspondiente plan autorizado.

Un vecino registró la caída en picada del avión A varios metros del lugar en donde cayó el avión, un lugareño logró captar el momento justo del desplome. "Me llamó la atención que estaba volando muy bajo y a poca velocidad. Lo empecé a filmar porque no era común. Luego cuando vi que se perdió entre la arboleda me acerqué para ver qué había pasado y vi que otro vehículo estaba prendiéndose fuego", contó a medios locales.

video cayo una avioneta con droga en salta El video que viralizó las redes muestra a la avioneta volando muy bajo y que en pocos segundos, pierde altura y se pierde en una zona arbolada. Luego se puede ver la zona de impacto: allí la aeronave está chocada contra un poste y un vehículo muy cercano prendiéndose fuego. También hay voces de más personas que alertan por el incendio del vehículo.

Temas Narcotráfico

Salta

Bolivia