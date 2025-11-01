Expulsarán a tres brasileños detenidos en Misiones que poseen antecedentes de narcotráfico







Fueron interceptados el viernes al intentar cruzar por un paso clandestino en la zona de Alba Posse. No tienen pedido de captura internacional.

Según informó la Policía de Misiones, los arrestos se produjeron durante un operativo de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera.

Las autoridades migratorias dispusieron este sábado la expulsión de tres ciudadanos brasileños capturados al intentar cruzar la frontera por un paso no habilitado en la zona de Alba Posse, en Misiones. Dos de ellos tienen antecedentes por narcotráfico en su país, aunque no pesan pedidos de captura internacionales.

Los tres hombres fueron interceptados por efectivos de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera, dependiente de la Jefatura de la Policía de Misiones, cuando intentaban ingresar a la Argentina por un sector selvático cercano al municipio de Alba Posse, en el centro de la provincia.

Durante el procedimiento se constató que dos de los detenidos -identificados como Ednei Carlos Dos Santos, de 25 años, y Luis Eduardo Teixeira de Souza, de 23- tenían antecedentes vinculados al tráfico de drogas en Brasil, mientras que el tercero, Jackson Santos de Jesús, de 35, había sido procesado anteriormente por lesiones.

Ninguno de ellos contaba con requerimientos judiciales vigentes ni alertas de Interpol, pero las autoridades determinaron que el ingreso irregular constituye motivo suficiente para su expulsión inmediata del país, medida que será ejecutada en las próximas horas por la Dirección Nacional de Migraciones.

Coordinación con fuerzas de Brasil En paralelo, la Policía de Misiones mantiene contacto permanente con las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, con el fin de verificar posibles vínculos con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país vecino.

La preocupación de las autoridades argentinas se incrementó en los últimos meses tras una serie de operativos preventivos en la zona de la triple frontera, donde confluyen contrabando, tráfico de drogas y crímenes transnacionales. Desde la llamada “masacre de Río”, el refuerzo de los controles migratorios y de patrullajes en rutas y áreas selváticas se volvió una prioridad para los organismos de seguridad federales. El caso de Misiones se inscribe en un contexto más amplio de alerta regional. Las fuerzas argentinas, paraguayas y brasileñas vienen desarticulando desde hace años redes logísticas del Comando Vermelho, cuyos integrantes suelen cruzar la frontera para escapar de operativos o establecer nuevas rutas de distribución. Fuentes del área de Seguridad confirmaron que, además de las expulsiones previstas, se revisarán los protocolos de control en pasos secundarios y zonas rurales, con el objetivo de evitar nuevos ingresos clandestinos y frenar la expansión de grupos narcos extranjeros en territorio nacional.

