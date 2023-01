CES 2023: LG busca reinventar los televisores OLED.

LG signature OLED M - 2 LG

La caja cuenta con tres puertos HDMI, así como entradas USB y de antena. La misma puede tener conectado todo lo normal, cable, consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, etc. Todo ese contenido es transmitido a la pantalla OLED que solo requiere que apuntes una pequeña antena para mejorar la conectividad.

"Para asegurar que la transmisión de información de la caja a la TV no tenga errores, la compañía desarrolló un algoritmo que identifica al instante el camino de transmisión más optimo", explicó LG en un comunicado que agrega: "Este ayuda a minimizar los errores y las disrupciones de transmisión, a la vez que reconoce cambios inmediatos en el espacio, como personas o mascotas moviéndose, y cambia el camino de la información en consecuencia".

Aunque quienes pudieron probarlo confirmaron no percibir problemas de rendimiento, la empresa admitió no haber probado su nuevo dispositivo con videojuegos, donde la minimización de latencia es fundamental para una buena experiencia. A pesar de esto, aseguraron que tienen confianza de que los usuarios no tendrán problemas en estas situaciones.

LG signature OLED M - 3 Gentileza: The Verge

LG cree que este dispositivo le dará a los clientes mayor libertad a la hora de elegir donde colocar su televisor. Creen que situaciones como ponerlo arriba de una chimenea o donde hay paredes de concreto son perfectas para optar por un dispositivo de estas características.

Hasta el momento, la compañía no le puso precio a su nuevo televisor OLED. De todas formas, aseguraron que no será tan exorbitante como el de su televisor enrollable.

LG quiere cambiar como ajustamos la imagen de la televisión

LG personalize picture wizard Gentileza: The Verge

Como parte de su presentación en la Consumer Electronics Show (CES), LG reveló un nuevo software para elegir las mejores preferencias de imagen en una televisión. La compañía espera dar otra opción a saltar entre modos prestablecidos o las configuraciones manuales.

El "Personalized Picture Wizard" se presenta al usuario con una serie de imágenes y éste tendrá que elegir las que mejor se ven. Después de hacerlo seis veces, la televisión crea su propio ajuste preestablecido basado en las elecciones.

Según LG, el aprendizaje a través de inteligencia artificial fue clave para desarrollar este software. El mismo revisó millones de imágenes para crear la selección y dar opciones satisfactorias para los usuarios.