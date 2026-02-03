Los jubilados de ANSES comienzan a recibir los depósitos de febrero 2026 la próxima semana

El organismo volvió a ratificar las fechas de cobro para jubilados y pensionados, y comenzarán a partir de la semana que viene.

El organismo también oficializó las fechas de cobro en su calendario de pagos.

Con el comienzo de febrero de 2026, muchos jubilados y pensionados empiezan a ordenar su economía en función del calendario oficial de pagos . En ese contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el cronograma completo de cobros correspondiente a este mes, que comienzan la semana próxima.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Junto con las fechas de pago , el organismo también informó los montos actualizados de las prestaciones oficiales, tras el aumento previsto a este mes. Conocé toda la información esencial acá:

Las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,85% en febrero, correspondiente al dato de la inflación de diciembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24, el cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Por eso, los titulares que cobran el monto mínimo, recibirán $429.254,35 ($359.254,35 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional). La máxima, por su parte, quedó en $2.417.441,64 sin refuerzo.

Quiénes acceden al bono de $70.000

Para febrero 2026, el Gobierno estableció un límite de ingresos para el cobro del bono extraordinario de febrero: jubilados y pensionados con haberes superiores a $429.219,42 no recibirán el refuerzo de $70.000, una medida que apunta a concentrar el gasto en los ingresos más bajos del sistema previsional.

Este umbral deja fuera de manera directa a quienes perciben la jubilación máxima, además de otros beneficiarios que, sin alcanzar ese nivel, superan el monto fijado por la normativa. El tope surge de la suma del haber mínimo actualizado tras el aumento de febrero y el bono completo, y funciona como criterio excluyente para el pago del extra.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026

El organismo también oficializó las fechas de cobro en su calendario de pagos. Estas se organizan de acuerdo a la terminación del DNI de sus beneficiarios.

Jubilaciones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones que superen un haber mínimo