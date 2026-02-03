Cuándo cobro ANSES en febrero 2026: se confirmaron las fechas de pago para la AUH + Seguir en









El organismo previsional difundió el cronograma completo con montos actualizados y beneficios extra para cada familia.

ANSES se prepara para los pagos del segundo mes del año.

Con el inicio de febrero 2026, muchas familias buscan organizar sus gastos y compromisos a partir del calendario oficial de cobros. Es por eso que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dio a conocer el cronograma completo correspondiente a este mes.

Además del cronograma, también quedaron definidos los valores actualizados de la prestación principal y los complementos que acompañan a quienes reciben este apoyo estatal destinado a niñas, niños y adolescentes.

auh-infancias.jpg Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 Durante este mes rige un ajuste del 2,85% aplicado a las asignaciones. Con esta actualización, el valor total de la Asignación Universal por Hijo es de $129.096 por cada menor a cargo. En el caso de hijas e hijos con discapacidad, el monto sube a $420.354.

Es importante tener en cuenta que el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de gestiones adicionales. Este refuerzo busca acompañar el impacto de la suba de precios y sostener el poder adquisitivo de los hogares que dependen de este ingreso.

Todos los extras a los que accede a la AUH Quienes perciben esta asignación también acceden a beneficios complementarios que se acreditan junto con el pago principal. Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, destinada a la compra de alimentos.

Los montos varían según la cantidad de hijos: Un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062 Otro refuerzo es el Complemento Leche, destinado a embarazadas desde el tercer mes y a familias con chicos menores de tres años. En febrero, este adicional alcanza los $48.691. Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero 2026 El esquema de pagos se organiza según la terminación del DNI. Las fechas establecidas son: DNI finalizado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 20 de febrero

DNI terminado en 8: 23 de febrero

DNI terminado en 9: 24 de febrero

