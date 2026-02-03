SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de febrero 2026 - 09:45

Cuándo cobro ANSES en febrero 2026: se confirmaron las fechas de pago para la AUH

El organismo previsional difundió el cronograma completo con montos actualizados y beneficios extra para cada familia.

ANSES se prepara para los pagos del segundo mes del año.

ANSES se prepara para los pagos del segundo mes del año.

Además del cronograma, también quedaron definidos los valores actualizados de la prestación principal y los complementos que acompañan a quienes reciben este apoyo estatal destinado a niñas, niños y adolescentes.

Informate más
auh-infancias.jpg

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026

Durante este mes rige un ajuste del 2,85% aplicado a las asignaciones. Con esta actualización, el valor total de la Asignación Universal por Hijo es de $129.096 por cada menor a cargo. En el caso de hijas e hijos con discapacidad, el monto sube a $420.354.

Es importante tener en cuenta que el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de gestiones adicionales. Este refuerzo busca acompañar el impacto de la suba de precios y sostener el poder adquisitivo de los hogares que dependen de este ingreso.

Todos los extras a los que accede a la AUH

Quienes perciben esta asignación también acceden a beneficios complementarios que se acreditan junto con el pago principal. Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, destinada a la compra de alimentos.

Los montos varían según la cantidad de hijos:

  • Un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más hijos: $108.062

Otro refuerzo es el Complemento Leche, destinado a embarazadas desde el tercer mes y a familias con chicos menores de tres años. En febrero, este adicional alcanza los $48.691.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero 2026

El esquema de pagos se organiza según la terminación del DNI. Las fechas establecidas son:

  • DNI finalizado en 0: 9 de febrero

  • DNI terminado en 1: 10 de febrero

  • DNI terminado en 2: 11 de febrero

  • DNI terminado en 3: 12 de febrero

  • DNI terminado en 4: 13 de febrero

  • DNI terminado en 5: 18 de febrero

  • DNI terminado en 6: 19 de febrero

  • DNI terminado en 7: 20 de febrero

  • DNI terminado en 8: 23 de febrero

  • DNI terminado en 9: 24 de febrero

