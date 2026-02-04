Qué es la Certificación Negativa: el documento necesario para operar en Mi ANSES

Para qué sirve este comprobante, cuándo te lo piden y por qué puede trabar un trámite clave.

La Certificación Negativa es un documento oficial emitido por la ANSES que acredita que una persona no percibe ingresos, prestaciones ni beneficios registrados en el sistema previsional. Aunque suele pasar desapercibida, su presentación resulta determinante para avanzar en gestiones administrativas tanto en el ámbito público como privado.

El organismo previsional la utiliza como herramienta de control para verificar la situación laboral, previsional y de cobertura social del solicitante. Sin este comprobante, trámites como la inscripción a programas sociales, la solicitud de préstamos bancarios o la acreditación de ingresos pueden quedar demorados o directamente rechazados.

Obtener la Certificación Negativa es un trámite gratuito, digital y rápido , que puede realizarse sin turno y desde cualquier dispositivo. ANSES habilitó dos canales oficiales para descargar el comprobante en pocos minutos.

También puede gestionarse desde la app “mi ANSES”, accediendo con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección “Mis datos”. El certificado se emite de forma inmediata y tiene validez legal tanto en formato digital como impreso.

anses página.png

Errores comunes que dificultan la activación

Uno de los errores más frecuentes es seleccionar un período incorrecto al momento de generar el comprobante. La Certificación Negativa solo es válida si corresponde a los últimos seis meses y tiene una vigencia de 30 días desde su emisión. No requiere sello ni firma de un agente de ANSES.

Otro punto clave es verificar que la información reflejada sea correcta, especialmente en los casos de monotributistas sociales. Algunos organismos exigen que este dato figure explícitamente en el certificado. Revisar el contenido antes de presentarlo evita rechazos y retrasa menos los trámites posteriores.