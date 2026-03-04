El rincón de Neuquén más elegido por los jubilados para unas vacaciones diferentes + Seguir en









Este lugar tiene varias actividades que los beneficiarán además de una calma imposible de conseguir en otros sitios.

Este sitio es ideal para la gente mayor, ya que tiene muchas actividades que disfrutarán. Argentina.gob.ar

La Patagonia argentina esconde rincones maravillosos que combinan paisajes deslumbrantes con una tranquilidad inigualable. Entre montañas, bosques milenarios y espejos de agua, existe un pequeño pueblo neuquino que se convirtió en el destino predilecto del turismo para disfrutar de un merecido descanso en contacto pleno con la naturaleza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La aldea se destaca por su entorno volcánico y una infraestructura pensada para el bienestar físico de los visitantes. El microclima de la zona y la pureza del aire de cordillera generan un ambiente óptimo para quienes buscan alejarse del ritmo frenético de las grandes ciudades durante cualquier época del año.

Caviahue @caviahue_aventura El entorno natural de este sitio es uno de los factores más interesantes que ofrece. @caviahue_aventura Dónde se ubica Caviahue Esta pintoresca aldea de montaña se encuentra en el noroeste de la provincia de Neuquén, asentada justo a los pies de la imponente Cordillera de los Andes. El pueblo está enclavado dentro de un área natural protegida que garantiza la conservación estricta de todo su entorno, a más de 1600 metros sobre el nivel del mar.

Su ubicación estratégica la sitúa a orillas del lago y a muy pocos kilómetros del reconocido volcán Copahue. Toda la región está rodeada por un antiguo e inmenso bosque de araucarias que le otorga a la localidad una identidad visual única y la aísla por completo de los ruidos de las grandes ciudades.

Qué se puede hacer en Caviahue El mayor atractivo para quienes buscan cuidar su salud son las famosas aguas termales de la región, reconocidas mundialmente por sus propiedades curativas. Los complejos cercanos ofrecen baños de barro, vapores y piletas con minerales que resultan ideales para aliviar dolores articulares y relajar el cuerpo.

Más allá del circuito termal, el pueblo invita a realizar caminatas de muy baja dificultad que se adaptan perfectamente a todas las edades. Los senderos bordean el lago y permiten disfrutar de la flora local a un ritmo tranquilo, sin necesidad de hacer grandes esfuerzos físicos. Otra excursión imperdible es la visita al Salto del Agrio, una imponente cascada que sorprende por el color de sus rocas y su cauce. Este punto panorámico es uno de los más fotografiados por el turismo que llega a la provincia buscando postales distintas y accesibles. Embed - Caviahue, el pueblo más lindo del mundo Cómo ir hasta Caviahue La puerta de entrada principal para la mayoría de los viajeros es la ciudad capital de Neuquén, ubicada a unos 360 kilómetros de distancia. Desde allí, el trayecto en vehículo exige tomar la Ruta Nacional 22 hasta Zapala, para luego empalmar con las Rutas Provinciales 21 y 26 que conducen directo a la aldea. Todo este corredor vial se encuentra asfaltado y cuenta con estaciones de servicio en puntos estratégicos para viajar con total seguridad. Para quienes prefieren no manejar, existen servicios diarios de colectivos de larga distancia o traslados privados en combis que parten desde la terminal neuquina.

Temas Turismo