Choque masivo en la General Paz provocó al menos 12 heridos y demoras en el tránsito

Un operativo normalizó el tránsito. Entre los heridos, se encuentra una menor de edad y una mujer adulta que fue trasladada de emergencia.

Se normaliza el tránsito en los carriles en dirección al Riachuelo. SAME

La avenida General Paz, una de las arterías para ingresar a la ciudad de Buenos Aires con mayor concentración vehicular, tuvo un episodio caótico en la tarde del sábado, luego de que se produzca un choque múltiple entre siete vehículos, provocando demoras en el tránsito y al menos 12 heridos.

El incidente ocurrió a la altura del puente Zapiola, en dirección al Riachuelo, en la bajada superior de la traza. Aunque las autoridades se encuentran avanzando en las pesquisas para determinar responsabilidades, una primer hipótesis apunta a que una frenada repentina provocó el choque en cadena.

Todos los damnificados recibieron atención médica luego de que el SAME active un protocolo de despliegue terrestre y aéreo. En ese marco, el operativo incluyó tres ambulancias y un helicóptero sanitario, que luego de despejar el tránsito aterrizó en la traza de la autopista. A ellos se incorporó el cuerpo de Bomberos GER Saavedra, un grupo de agentes de Tránsito, una comitiva trabajadores de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad.

General Paz Choque Durante varios minutos, dos carriles de la autopista estuvieron restringidos. Once de los heridos, entre los que se encontraba una adolescente de 15 años, fueron asistidos en el mismo lugar del incidente, mientras que una mujer de 40 años fue trasladada de emergencia en helicóptero al Hospital Santojanni. Un primer estudio permitió relevar que la paciente tenía un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento, por lo que fue derivada al centro de especialidad.

Dado que la avenida General Paz representa un eje neurálgico de la circulación vehicular de Gran Buenos Aires, dos carriles fueron restringidos durante varios minutos mientras se retiraban los vehículos dañados y los heridos recibían atención médica. Sin embargo, pasadas las 16 horas la circulación comenzó a normalizarse con la liberación paulatina de los carriles, por lo que el tránsito se normalizó.

