Navidad responsable: qué riesgos prevenir en estas fiestas

El uso de pirotecnia, el corcho de vinos espumantes y las parrillas pueden atentar contra la salud ocular o la piel. Diversas recomendaciones señalan el cuidado responsable para evitar heridas de gravedad.

Hasta el 26% de las personas que sufren lesiones oculares por corchos quedan legalmente ciegas.

La Navidad es un momento de celebración y encuentros. Sin embargo, las fiestas también representan un período en el que se incrementan los accidentes domésticos, representando muchas veces compromiso para la la salud visual y de la piel.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la Argentina, el uso de pirotecnia disminuyó en los últimos años gracias a campañas de concientización y regulaciones , pero, aun así, sigue siendo una de las principales causas de lesiones oculares durante las Fiestas.

El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) recuerda la importancia de adoptar medidas simples para proteger los ojos. El doctor Nicolás Levaggi (M.N 138.098) , jefe de la Unidad de Cirugía del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze y miembro del Consejo , señaló que “el ojo es una estructura extremadamente sensible" y que "muchas de las lesiones en esta época podrían evitarse con información y prevención”.

Si bien los riesgos no desaparecen por completo, ya que incluso la pirotecnia legal puede provocar traumatismos graves, desde el CAO recomiendan:

Otro punto son los corchazos cuando se abren bebidas espumantes. Estudios publicados en The BMJ indican que la presión dentro de una de estas botella puede ser hasta tres veces mayor que la de un neumático , lo que permite que el corcho alcance velocidades cercanas a los 80 km/h .

En ese contexto, las recomendaciones son:

Sujetar el corcho desde el primer momento;

No apuntar la botella hacia la cara ni hacia otras personas;

Abrir la botella lentamente, orientándola hacia un lugar seguro;

Estudios internacionales muestran que hasta el 26% de las personas que sufren lesiones oculares por corchos quedan legalmente ciegas.

pirotecnia fuegos artificiales.jpg Si bien los riesgos no desaparecen por completo, desde el CAO recomiendan utilizar sólo pirotecnia autorizada. Pixabay

Otros accidentes en el hogar durante los festejos

También es común el uso de cuchillos, tijeras, juguetes o elementos que pueden generar otros traumatismos oculares, especialmente en contextos de distracción o poca iluminación. Desde el CAO aconsejan:

Supervisar a los niños cuando juegan con objetos que lanzan proyectiles o se tensan;

cuando juegan con objetos que lanzan proyectiles o se tensan; No usar herramientas improvisadas para abrir envases o regalos;

para abrir envases o regalos; Asegurar buena iluminación al manipular objetos cortantes;

En tanto, ante cualquier golpe o accidente en el ojo, la conducta inmediata puede marcar la diferencia y se recomienda:

No presionar ni frotar el ojo;

No intentar retirar objetos incrustados;

No aplicar gotas ni medicamentos sin indicación médica;

Cubrir suavemente el ojo, sin apretar;

Consultar de inmediato en una guardia oftalmológica;

asado fuego parrilla Las consultas por quemaduras se suelen asociar a las parrillas y el uso de pirotecnia, entre otros.

Las quemaduras, en la mira

Las consultas por quemaduras asociadas al uso de pirotecnia, parrillas y accidentes domésticos aumentan durante las celebraciones. Así, especialistas advierten sobre la importancia de la prevención y la consulta temprana para evitar complicaciones.

"En esta época vemos un aumento de consultas por quemaduras que, en muchos casos, podrían prevenirse. Cuando ocurren, es clave que acudan a la guardia de un centro especializado para evitar complicaciones", explicó el Dr. Hernán Aguilar, subjefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano.

En un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se indicó que, en el caso de una quemadura leve, se debe: