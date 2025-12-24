Aprueban la venta de pastillas que suprimen el apetito y las alimenticias activaron las alertas

Las multinacionales y cadenas de comida rápida se encuentran analizando su oferta tras cambios en los gustos de sus consumidores. A la par, avanza la aceptación hacia las píldoras para adelgazar.

La píldora para adelgazar GLP-1 Wegoby fue aprobada en las últimas horas para su comercialización en EEUU hacia 2026. Esta medida pone en jaque a la industria alimentaria, que se ve obligada a revisar con mayor atención sus productos para el año que viene, advirtiendo un cambio en el gusto de los consumidores.

Se trata de los fabricantes de alimentos envasados y restaurantes de comida rápida, luego de que se lance el medicamento producido por la firma danesa Novo Nordisk para suprimir el apetito.

Se espera que más estadounidenses prueben estos fármacos en forma de píldora en lugar de inyección, ya que la medicación será más barata y muchos pacientes dudan en inyectarse .

La aprobación de la píldora por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU llevó a una baja en las acciones de las empresas alimentarias el martes. Se espera que Wegoby tenga el visto bueno de los reguladores el año que viene.

Así, empresas como Conagra Brands y Nestlé ya se enfrentan a cambios en los gustos de los consumidores hacia un mayor contenido proteínico y porciones más pequeñas debido a la popularidad de las inyecciones para adelgazar. Analistas creen que la adopción generalizada de GLP-1 podría suponer cambios a largo plazo en la demanda.

Para hacer frente a esta situación, las compañías están promocionando productos con más proteínas, modificando el etiquetado para indicar que son compatibles con el GLP-1 y colaborando con la gran distribución para comercializar mejor los productos.

"Estamos viendo que la gente reduce (el consumo) específicamente de aperitivos salados, licores, refrescos, bebidas y aperitivos de panadería y se centra más en las proteínas y la fibra, por lo que esperamos que las empresas alimentarias y también los restaurantes atiendan a este público que está creciendo", dijo el analista de alimentos de consumo de Rabobank JP Frossard a Reuters.

Píldora para adelgazar.jpg Las empresas se enfrentan a cambios en los gustos de consumidores hacia una mayor proteína, en medio del crecimiento de la píldora para adelgazar.

"Veremos un mayor acceso a esos medicamentos y un mayor mercado al que dirigirse para productos que tengan en mente las necesidades del usuario de GLP-1", añadió.

Cerca del 40% de los adultos estadounidenses son obesos, según datos gubernamentales y alrededor del 12% de los adultos afirman tomar actualmente medicamentos GLP-1, según una encuesta publicada el mes pasado por la organización de investigación sobre política sanitaria KFF.

En paralelo, un estudio de Cornell Research publicado la semana pasada -con datos de compra recogidos por Numerator de unos 150.000 hogares- aquellos que toman medicamentos GLP-1 reducen sus gastos en tiendas de comestibles en un 5,3% y en restaurantes de comida rápida en un 8% de media.

A principios de este año, Conagra empezó a etiquetar algunas de sus comidas congeladas Healthy Choice con alto contenido en proteínas y fibra como "GLP-1 friendly". Un portavoz de la compañía señaló que estos platos se venden más rápido que los productos de la competencia con afirmaciones similares.

NESTLE EDIFICIO.jpg Empresas como Nestlé introdujeron nuevas comidas congeladas específicamente destinadas a los usuarios de GLP-1.

Además, la empresa planea introducir nuevas recetas de Healthy Choice con el mismo etiquetado en mayo y trabajar con tiendas de comestibles como Walmart y Kroger para comercializarlas.

Por su lado, Nestlé también introdujo nuevas comidas congeladas específicamente destinadas a los usuarios de GLP-1, denominadas Vital Pursuit. La firma de comida rápida mexicana Chipotle añadió el martes un "Menú Alto en Proteínas" que incluye, entre otras cosas, una sola taza de pollo o filete. A ella se sumó la cadena de restauranes Olive Garden, con menús de porciones más pequeñas y baratas.

EEUU aprobó la primera píldora oral GLP -1 contra la obesidad

EEUU aprobó la primera píldora oral contra la obesidad con la hormona GLP-1. El medicamento, que se administraría una vez al día, podría comenzar a comercializarse para 2026 e investigadores indicaron resultados similares a las versiones inyectables.

La píldora es Wegovy, la primera terapia oral autorizada para el control de peso, producida por la compañía danesa Novo Nordisk. Fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y es el medicamento se basa en una pastilla semaglutida oral de 25 mg para ser administrada una vez al día.

La compañía, que espera lanzarla en EEUU a principios de enero de 2026, presentó el tratamiento en la segunda mitad de 2025 en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades reguladoras.