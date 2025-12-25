La familia de Christian Petersen confirmó una "franca mejoría" del chef tras días críticos de internación

El entorno del reconocido cocinero habló por primera vez desde su descompensación en el volcán Lanín y agradeció el acompañamiento médico y los mensajes de apoyo.

Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con una evolución favorable.

La familia de Christian Petersen confirmó este miércoles una evolución favorable en la salud del reconocido chef, luego de atravesar días de extrema gravedad tras una descompensación sufrida durante un intento de ascenso al volcán Lanín , en Neuquén . El mensaje, difundido horas antes de Navidad , llevó alivio a colegas, seguidores y al mundo gastronómico.

Según detallaron en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del cocinero, la mejora se produjo de manera progresiva y fue posible gracias al trabajo de los equipos médicos que lo asistieron desde el primer momento. “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris” , expresaron.

En la publicación, la familia agradeció especialmente a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, donde Petersen permaneció internado. “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo” , señalaron.

El chef había sido derivado inicialmente al Hospital de Junín de los Andes tras un diagnóstico realizado por el guía contratado durante la expedición. El fuerte desgaste físico producto del ascenso derivó en una situación preventiva cardiológica que, con el correr de las horas, evolucionó en una severa descompensación multiorgánica.

“Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día” , indicaron en el texto, que cerró con un mensaje cargado de emoción: “Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”.

La familia agradeció el trabajo de los equipos médicos de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes.

La palabra de su hermano y el rol de los médicos

También se expresó públicamente Roberto Petersen, hermano del chef, quien se refirió al difícil momento atravesado por la familia. “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia. Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”, escribió.

604380582_18549583819020907_437451669791911463_n. Roberto Petersen, hermano del cocinero, destacó la fortaleza de Christian y el acompañamiento recibido durante los días más críticos.

Petersen permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, adonde fue trasladado tras una primera internación en Junín. Aunque la evolución es seguida con cautela, trascendió que fue extubado luego de responder favorablemente al tratamiento.

Qué se sabe del episodio en el volcán Lanín

Días atrás, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), delegación San Martín de los Andes, difundió un comunicado en el que aclaró que el chef no presentó arritmias ni un cuadro compatible con un ACV durante el primer día de ascenso, y que descendió inicialmente en buenas condiciones generales.

Sin embargo, durante la expedición se registraron cambios de conducta inesperados que motivaron la decisión de interrumpir el ascenso. La situación se agravó horas después, lo que derivó en la intervención de Gendarmería y su posterior internación.

Tras un primer parte médico que habló de estado reservado y falla multiorgánica, la familia optó por mantener la reserva sobre la evolución clínica. El reciente comunicado, en cambio, marcó un punto de inflexión y llevó tranquilidad sobre la recuperación de uno de los chefs más reconocidos del país.