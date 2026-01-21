Quién fue Marco Vitruvio, el creador de la Iglesia que inspiró a Leonardo Da Vinci

Marco Vitruvio Polión es uno de esos nombres que aparecen en los manuales de historia, pero pocas veces se explican con calma. Ingeniero, arquitecto y teórico romano, vivió durante el siglo I a. C. y dejó una obra escrita que sobrevivió siglos, guerras y cambios culturales. Su influencia fue silenciosa, persistente y mucho más amplia que sus construcciones concretas.

Aunque no alcanzó fama en vida comparable a la que tendría después, su legado quedó plasmado en un tratado técnico que funcionó como manual durante el Renacimiento. Allí combinó observación empírica, saber militar y reflexión estética. No era un artista en el sentido moderno, sino un profesional que pensaba el espacio desde la lógica, la función y la proporción .

La reciente identificación de una basílica romana asociada a sus descripciones volvió a poner su nombre en agenda. El hallazgo reavivó debates entre arqueólogos e historiadores sobre cuánto de lo que escribió fue teoría y cuánto práctica concreta. Esa tensión, lejos de restarle valor, aporta capas de lectura a una figura compleja.

Vitruvio nació en el contexto de la Roma republicana tardía y desarrolló su carrera bajo el gobierno de Augusto. Su formación estuvo ligada al ámbito militar, donde trabajó en obras de infraestructura, fortificaciones y máquinas de guerra. Esa experiencia marcó su mirada técnica y su forma de entender la arquitectura como disciplina integral .

Su obra más conocida es De Architectura, un tratado en diez libros donde sistematizó conocimientos sobre construcción, materiales, urbanismo y proporciones. Allí formuló los tres principios que, según él, debía cumplir toda edificación: firmitas, utilitas y venustas . La fórmula atravesó siglos y todavía aparece en carreras universitarias.

Vitruvio no escribía para la elite artística, sino para funcionarios y constructores. Ese tono práctico explica por qué su texto fue tan valorado en épocas posteriores, cuando Europa buscaba referencias clásicas para ordenar el conocimiento técnico.

Las construcciones que realizó Marco Vitruvio

El problema al reconstruir su obra material es la falta de atribuciones directas. A diferencia de otros arquitectos, Vitruvio no dejó un catálogo de edificios firmados. Gran parte de lo que se le asigna surge del cruce entre sus descripciones y restos arqueológicos.

Se sabe que participó en la construcción de basílicas, acueductos y sistemas hidráulicos. También diseñó máquinas y dispositivos utilizados en contextos militares. Su mirada estaba puesta en cómo funcionaban las estructuras, más que en la ornamentación.

Esa ausencia de certezas alimenta discusiones académicas. Algunos especialistas sostienen que su mayor aporte fue conceptual, mientras otros buscan rastros físicos que confirmen su rol como constructor.

El histórico hallazgo de la Iglesia de Vitruvio que inspiró a Leonardo Da Vinci

El reciente hallazgo de una basílica romana descripta por Vitruvio permitió conectar su teoría con una estructura real. El edificio coincide con proporciones y esquemas que aparecen en De Architectura, y que siglos después llamaron la atención de artistas renacentistas.

Entre ellos, Leonardo Da Vinci. El famoso dibujo del Hombre de Vitruvio se basa en los principios geométricos planteados por el arquitecto romano. La idea de que el cuerpo humano puede inscribirse en figuras perfectas refleja una visión matemática del mundo heredada de ese texto antiguo.

Aun así, los investigadores advierten cautela. No todo lo que se atribuye a Vitruvio puede confirmarse sin margen de duda. La arqueología trabaja con fragmentos, hipótesis y contextos incompletos. Esa incertidumbre no opaca el hallazgo: lo vuelve más interesante.