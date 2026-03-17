Tras el temporal, bajó la temperatura en el AMBA: cómo seguirá el clima y cuándo volverán las lluvias + Seguir en









El SMN prevé algunos días de estabilidad antes del regreso de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán templadas en la Ciudad y el conurbano.

Las lluvias volverían el fin de semana al AMBA. Pixabay

Las lluvias regresaron al AMBA con un fuerte temporal que devino en un descenso de temperatura y alivio tras el calor, pero el buen clima durará pocos días: el pronóstico anticipa nuevas tormentas hacia el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Luego de varios amagues, el martes estuvo marcado por la inestabilidad climática, con precipitaciones que incluso motivaron un alerta amarilla y un cierre de jornada con chaparrones. El temporal, que tuvo ráfagas de hasta 80 km/h, dejó destrozos, árboles caídos y más de 40.000 usuarios sin luz.

Este cambio implicó un descenso térmico brusco, dejando atrás las altas temperaturas que habían predominado en días anteriores.

Cómo seguirá el clima esta semana y cuándo volverán las lluvias image El clima esta semana en el AMBA. Para el miércoles, en tanto, se espera una mejora en las condiciones. El día se presentaría con cielo parcialmente nublado por la mañana, pasando a algo nublado hacia la tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 26 grados.

El jueves continuaría en la misma línea, con cielo de algo a parcialmente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas que irán de los 16 a los 27 grados.

El viernes mantendría la estabilidad, aunque con cielo mayormente nublado y un leve ascenso de temperatura, con una mínima de 19 grados y una máxima de 28. Sin embargo, el panorama cambia de cara al fin de semana. El pronóstico actualizado indica que el sábado podrían volver las tormentas aisladas, especialmente durante la madrugada y la mañana, con mejoras hacia la tarde. Las temperaturas ese día se mantendrían templadas, entre los 20 y 26 grados. Finalmente, el domingo se espera una nueva mejora en las condiciones, con cielo de ligeramente a parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 15 y 24 grados.