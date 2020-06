Explosión en Villa Crespo: quiénes eran los dos bomberos que murieron

Ambos agentes fallecieron cuando intentaban apagar el incendio causado por una explosión en una perfumería de la avenida Corrientes, casi Scalabrini Ortiz. Allí fueron sorprendidos por un nuevo estallido del que no pudieron escapar.

INSTANTE DE LA EXPLOSIÓN MORTAL

En esta segunda explosión se derrumbó el techo del subsuelo y allí es donde fallecen los dos bomberos, caídos cuando se conmemora el Día Nacional del Bombero Voluntario, informaron los socorristas.

La potencia de la segunda explosión lanzó cristales de la vidriera y de la parada de colectivos más próxima y los tiró hasta la vereda de enfrente de Corrientes, en las puertas de la tradicional Galería Galecor

El jefe de los bomberos de la Ciudad Juan Carlos Moriconi aseguró a Télam que "los peores incendios se dan en espacios confinados" y añadió : "Hubo una primera explosión más chica donde hubo 3 bomberos heridos, después se aplacó e ingresaron nuevamente para apagar el fuego y se produjo la segunda explosión y más fuerte, ahí fue el derrumbe".

Bomberos Villa Crespo Facebook

"Hasta que no hagamos la pericia no se puede decir nada. Pueden ser muchas causas, pero dar una causa sin determinar bien lo que pasó no tiene sentido".

Respecto a los fallecidos relató: "Eran dos bomberos de mucha experiencia, excelentes bomberos y los vamos a llevar en el corazón. Son las cosas con las que nos exponemos diariamente, es nuestro trabajo, siempre está Dios con nosotros, esta vez no estuvo".

Incendio Villa Crespo Foto: Télam - Fernando Gens

Pasadas las 21, desde los balcones de la avenida Corrientes, entre Malabia y Acevedo, salían personas a aplaudir a los bomberos cuyo cuartel esta a una cuadra del local donde se produjeron las explosiones.

https://twitter.com/diegosantilli/status/1267989478007857153 Siento un dolor inmenso por la pérdida de Ariel y Maximiliano, que dejaron la vida por el cuidado de sus vecinos. Envío mis condolencias y un abrazo muy fuerte a sus familiares y amigos en este momento tan difícil, y también acompaño a las familias de los heridos en la explosión. — Diego Santilli ♂️↔️♀️ (@diegosantilli) June 3, 2020

El titular del SAME porteño, Alberto Crescenti, aseguró que "el rescate comenzó después de que la primera explosión afectase a seis bomberos de los cuales uno estaba en shock. Estábamos tratando de sacar esos heridos cuando ocurrió una segunda explosión aún más fuerte que lanzó mucha mampostería sobre nosotros; la verdad es que volvimos a nacer".

"En esa segunda explosión resultaron heridos un par de bomberos más", aseguró Crescenti. El funcionario agregó que "unos ocho integrantes del SAME también debieron ser asistidos en el lugar por golpes y heridas en cuero cabelludo luego de la segunda explosión".