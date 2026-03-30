Caos de tránsito en CABA: qué autopistas estarán cerradas desde hoy y cuáles son los desvíos

El plan busca mejorar la movilidad de 200.000 vehículos diarios, optimizar los recorridos de transporte público y reforzar la infraestructura hidráulica.

La autopista Illia, Dellepiane, Cantilo y Paseo del Bajo permanecerán cerradas por obras de modernización y hormigonado de puentes.

A partir de este lunes 30 de marzo, varias autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ), incluyendo Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane , permanecerán cerrados por obras de ampliación y modernización.

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El proyecto del Gobierno porteño busca mejorar la circulación , crear corredores exclusivos para colectivos, incorporar nuevas áreas verdes y reforzar la infraestructura hidráulica .

Los cortes afectarán tanto el tránsito hacia el aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza como la circulación diaria de miles de vehículos, por lo que se implementarán desvíos y modificaciones en recorridos de transporte público para mantener la movilidad y evitar demoras . A continuación, conocé los detalles.

El Gobierno de la Ciudad informó que los cortes se realizarán de manera escalonada y en franjas nocturnas para minimizar el impacto durante el día.

Adicionalmente, se restringirá parcialmente el tránsito en puente Labruna y Scalabrini Ortiz , a la altura de Parque Norte, afectando la salida hacia el aeroparque Jorge Newbery y Costanera.

Autopista Dellepiane (sentido al centro) : martes 31 de marzo, desde 22:00 hasta 5:00 del miércoles, entre Av. General Paz y Av. Argentina, con desvíos por General Paz y distintas avenidas de acceso al centro.

Autopista Dellepiane (sentido a provincia/Ezeiza) : lunes 30 de marzo de 22:00 a 5:00, hormigonado del puente vehicular y peatonal en calle Río Negro.

Paseo del Bajo (sentido norte) : corte a la altura de Retiro; el tránsito pesado será desviado por Av. Costanera para reincorporarse a Cantilo después del puente.

Autopista Illia y Cantilo (sentido norte) : desde el lunes 30 de marzo a las 22:00 hasta el martes a las 6:00, se cerrará la circulación debido al hormigonado del nuevo Puente Labruna .

Estas medidas se combinan con cortes en colectoras y calles aledañas para continuar con obras hidráulicas y renovación de calzadas, como Av. Larrazábal, entre Echeandía y Zuviría, y en Zuviría entre Oliden y pasaje Cristóbal M. Hicken. Los frentistas tendrán acceso, pero se restringirá el tránsito en pasaje Logroño y Málaga.

Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 21 de marzo se implementaron cierres parciales, incluido el Bajo Puente Larrazábal sobre la última calle, por montaje de vigas.

El pasado sábado 28 de marzo ya se redujo el paso en avenida Lugones, y continuará cerrada la salida a la avenida Udaondo desde Cantilo hasta mediados de abril por trabajos de terminación en la estructura de hormigón.

cortes

Rutas alternativas para evitar las zonas afectadas

Para quienes circulen hacia el norte, el cierre de la autopista Illia y de la avenida Cantilo obliga a utilizar avenidas principales como Figueroa Alcorta o Del Libertador, que permitirán pasar los tramos interrumpidos y retomar la circulación habitual más adelante.

Los desvíos para tránsito pesado desde el Paseo del Bajo hacia Cantilo se canalizarán por Av. Costanera, garantizando la continuidad de camiones y transporte de carga.

Los conductores que se dirijan hacia Ezeiza desde la autopista Dellepiane deberán desviarse por Av. Argentina y luego tomar Larrazábal y Eva Perón.

Por las obras, también permanecerán cerrados los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte. La restricción afectará la salida de Lugones hacia el aeroparque Jorge Newbery y Costanera y, como alternativa, se podrá continuar hasta avenida Sarmiento.

Aquellos que accedan desde la AU 25 de Mayo podrán optar por un recorrido alternativo utilizando la AU Perito Moreno, la Av. General Paz y la autopista Riccheri, o bien continuar por avenidas internas como Independencia y Alberdi.

corte autopista

Quienes se dirijan hacia el centro porteño, la autopista Dellepiane en sentido norte estará cerrada temporalmente, por lo que se recomienda tomar General Paz como vía principal y luego continuar por avenidas como 27 de Febrero, Roca, Alberdi o utilizar la Autopista Cámpora, según el punto de entrada al centro.

Las subidas desde Av. Argentina, Escalada y Lacarra seguirán habilitadas para empalmar con la 25 de Mayo, ofreciendo alternativas para no quedar atrapados en los cortes.

¿Hasta cuándo durarán las obras en la Ciudad?

El cronograma indica que los cierres nocturnos se extenderán durante varias semanas, con finalización estimada de algunos cortes a mediados de abril.

Las obras forman parte de un plan integral que incluye la construcción de un corredor exclusivo para colectivos con seis paradores centrales, la ampliación de sendas peatonales y rampas con señalización LED y la creación de un parque lineal de 4 km con espacios deportivos y áreas verdes.

También se suman mejoras en la infraestructura hidráulica de la cuenca Cildáñez, con 2.700 metros de conductos y 247 sumideros para evitar anegamientos.

El objetivo del proyecto es mejorar la circulación diaria de 200.000 vehículos, optimizar los trayectos de 15.000 usuarios de transporte público y beneficiar directamente a 63.000 vecinos de la Ciudad.

Cómo funcionará el transporte público ante las restricciones

Los cortes en autopistas y avenidas principales afectarán directamente a varias líneas de colectivo, que modificarán sus recorridos para evitar los tramos interrumpidos y garantizar la continuidad del servicio. Entre ellas se encuentran la 50, 56, 86, 101 y 117, que circulan por zonas cercanas a la Dellepiane, Cantilo, Paseo del Bajo e Illia.

colectivo corte

Cada empresa implementará desvíos específicos señalizados, por lo que los usuarios deberán prestar atención a la cartelería en paradas y a las apps de seguimiento en tiempo real.

Los subtes y trenes no se verán afectados directamente, pero se prevé un incremento en la demanda, especialmente durante horas pico, ya que muchos usuarios optarán por combinar transporte público para evitar demoras.