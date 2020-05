Inmobiliarias le piden a Larreta habilitación para mostrar inmuebles

“Para nosotros todavía hay dudas si aquellas oficinas que se encuentran en avenidas de gran circulación mañana (por hoy) podrán abrir sus puertas. La resolución no lo deja en claro ya que habla de comercios”, aseguró Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires. “Toda medida hacia atrás, lamentablemente nos vemos afectados. En el caso de las inmobiliarias no teníamos la autorización de mostrar por lo que no nos va a impactar de lleno”, agregó Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.