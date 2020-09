Quirós: "El peor escenario, que era no poder atender a los enfermos, no va a ocurrir en la Ciudad"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que el "peor escenario para la pandemia de coronavirus" sería que "el sistema de salud no hubiera podido atender a las personas enfermas", pero aseguró que "eso ya no va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires", y sostuvo que "si los números se consolidan y siguen a la baja", se podrán "ampliar las aperturas (de actividades) a lugares que no sean abiertos" con protocolos y medidas sanitarias adecuadas.