Ciudadanía italiana: qué cambia con el decreto de Meloni y cómo seguir el trámite según tu caso

Antes de esta modificación, era posible acceder al reconocimiento como ciudadano italiano por ius sanguinis incluso siendo bisnieto o tataranieto. Sin embargo, a partir de ahora, sólo podrán hacerlo quienes tengan padre o abuelo italiano nativo. Además, ya no se podrá iniciar el trámite en los consulados, sino que se centralizará en una nueva oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia , cuya puesta en funcionamiento está prevista recién para 2027.

Qué pasa con los turnos, trámites iniciados y ciudadanía ya otorgada

El Consulado italiano en Buenos Aires confirmó que desde el 7 de abril se reanudarán los turnos para la presentación de solicitudes. Los que tenían turno asignado entre el 31 de marzo y el 7 de abril recibirán un correo con una nueva fecha posterior al 13 de abril. Sin embargo, quienes aún no hayan iniciado el trámite y no cumplan con los nuevos requisitos, ya no podrán avanzar.