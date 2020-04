Efecto cuarentena: se disparó la demanda de cursos online

“Yo empecé a trabajar online sin ningún problema. Antes las aulas virtuales se limitaba a un 15% ahora obviamente producto de la cuarentena es del 100%. La gente tiene mucho entusiasmo, lo que hice fue enseñarles a mis alumnos cómo funcionaba la plataforma e hicimos prueba de audio. Lo prioritario es que la gente se relaje y que no tenga un estrés extra”, cuenta Gonzalo Feijó profesor de italiano. “Hace 10 días empecé un curso con gente nueva que me había contactado. Son ocho alumnos que empezaron de cero. Si bien algunos prefirieron esperar y no se sumaron a la modalidad online, muchos arrancaron igual”, agregó Feijó.

Es que la balanza por ahora se equilibra. Mientras algunos alumnos se dan de baja por cuestiones que pueden ir desde lo económico hasta dificultades para utilizar las plataformas de Internet, otros aprovechan su tiempo libre para estudiar desde sus casas. “Esta crisis es una oportunidad para utilizar las plataformas online. Hay grupos a los que les voy a proponer seguir con los trabajos online, simplifican las cosas, se trabaja muy bien, todos interactúan muy bien”, concluyó Feijó.

En el Instituto de inglés West, que cuenta con más de 500 alumnos, la situación es similar. Los estudiantes mantienen sus clases de forma online “con los adolescentes y adultos las conversación y todo lo que refiere a business lo manejamos por Zoom. Con los infantiles tenemos grupos de Whatsapp con padres y enviamos clases grabadas previamente”, explicó la dueña de la institución Belén Rodríguez.

Las bajas se dieron principalmente en los más pequeños. “Muchos padres decidieron no continuar con las clases porque a los chicos les envían mucha tarea desde el colegio y no dan abasto con todo, otros por temas económicos y algunos pocos porque prefieren las clases presenciales”, argumentó Rodríguez. Lo cierto es que, se abrieron nuevos cursos para adultos que hoy cuentan con más tiempo libre y deciden dedicarlo a aprender inglés. “Las altas se dieron en el caso de adultos”, reconoció Rodríguez.

En las facultades al igual que en los colegios se continúa con el dictado de clases en busca de que los alumnos no pierdan la currícula. “El calendario académico permanece sin modificaciones; esto es, los cursos del primer semestre se mantienen en el período marzo-julio, y el segundo semestre en el período agosto-diciembre. No ha sido necesario modificar dicho calendario, ya que las actividades previstas se pueden desarrollar en esos períodos”, explicaron desde UADE.

Y en base a la demanda, no solo de sus alumnos, sino también de ex alumnos la facultad abrió un canal para brindar pequeños cursos y charlas. “A partir de la cuarentena se comenzaron a realizan charlas de especialistas de distintas temáticas en vivo a través de las redes sociales de UADE”, explicó el vocero de la institución.

Para muchos otros, la cuarentena es una oportunidad para perfeccionarse. “Comencé la Maestría en Finanzas en la UCEMA para poder continuar estudiando dentro del campo del Project Managment. Debíamos comenzar las clases el día que por Decreto Nacional se impuso la cuarentena obligatoria, pero la universidad fue muy expeditiva y logro organizar clases online vía Zoom manteniendo horarios y contenidos para que ningún alumno se atrase”, contó el arquitecto, Nicolás Ferrero. “Esta modalidad es claramente un desafío adicional que tanto profesores como alumnos debemos enfrentar y resolver para poder continuar con la mayor normalidad posible el desarrollo de las tareas académicas”, concluyó.