Comienza la inscripción para las Colonias Deportivas de Verano 2026 en la CABA: sedes, requisitos y actividades

El programa tendrá lugar desde el 5 al 30 de enero. Se desarrollará en 14 sitios, entre polideportivos y parques.

Las familias porteñas podrán anotar a sus hijos e hijas en las Colonias Deportivas de Verano 2026 , organizadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , desde este lunes. El programa, totalmente gratuito , se desarrollará entre el 5 y el 30 de enero , con actividades distribuidas en 14 polideportivos y parques de distintos barrios, e incluirá tres comidas diarias : desayuno, almuerzo y merienda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La inscripción quedará habilitada desde las 10 de la mañana en el sitio oficial del Gobierno porteño y estará destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con la edad cumplida al inicio del período de colonia.

Cada verano, más de 20.000 chicos y chicas participan en esta propuesta que combina deporte, recreación y cultura , con el objetivo de fomentar hábitos saludables, integración social y diversión al aire libre durante el receso escolar.

Las colonias funcionarán en jornada completa, de 9 a 16 horas , con equipos conformados por profesores de educación física, recreólogos y coordinadores . En el caso de las colonias inclusivas, el horario se extenderá de 10 a 17 horas .

Cada verano, más de 20.000 chicos y chicas participan en esta propuesta que combina deporte, recreación y cultura.

Verano caliente: las colonias de vacaciones con aumentos de hasta un 60%

• Parque Manuel Belgrano (Salguero 3450)

• Parque Sarmiento (Av. R. Balbín 4750)

• Polideportivo Colegiales (Freire 234)

• Polideportivo Costa Rica (Constituyentes y Chorroarín)

• Polideportivo Chacabuco (Av. Eva Perón 1410)

• Polideportivo Avellaneda (Lacarra 1257)

• Polideportivo Pomar (Mercedes 1300)

• Polideportivo Santojanni (Patrón 6222)

• Polideportivo Dorrego (Lisandro de la Torre y Monte)

• Polideportivo Martín Fierro (Oruro 1300)

• Polideportivo Patricios (Pepirí 135)

• Polideportivo Pereyra (Vélez Sarsfield 1271)

• Club de Amigos (Av. Figueroa Alcorta 3885)

• Parque Roca (Av. Presidente Roca 3490)

Inclusión y espacios adaptados

Una de las características centrales del programa es su enfoque inclusivo. Las colonias ofrecen actividades específicas para personas con discapacidad, a partir de los 6 años y sin límite de edad, siempre que puedan participar de forma autónoma en las actividades grupales.

El propósito es garantizar el acceso equitativo al deporte y la recreación, en entornos cuidados y adaptados a las necesidades de cada participante.

Estas colonias se desarrollarán en: Parque Sarmiento, Polideportivo Avellaneda, Polideportivo Chacabuco, Polideportivo Patricios y Parque Manuel Belgrano.

Además, dentro de Parque Sarmiento se suman dos nuevos espacios inclusivos:

• Espacio Azul: destinado a niños y niñas de 6 a 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que cuenten con acompañante terapéutico propio.

• Espacio Crecer: pensado para chicos y chicas de 6 a 14 años con discapacidad intelectual, que presenten procesos madurativos diferenciados o sin control de esfínteres y requieran apoyo terapéutico.

Actividades deportivas y pedagógicas

Las jornadas incluirán una amplia variedad de actividades deportivas —natación, atletismo, fútbol, hockey, vóley y handball— junto con juegos recreativos, talleres artísticos y jornadas temáticas. Cada propuesta apunta a reforzar valores como el compañerismo, la solidaridad y el respeto, promoviendo la actividad física regular en un ambiente de diversión y aprendizaje.

Cada día, los participantes recibirán tres comidas balanceadas, diseñadas bajo criterios nutricionales adecuados a su edad. De este modo, el programa busca combinar vida activa y alimentación saludable, fortaleciendo los hábitos que contribuyen al bienestar integral de los niños y niñas.

Una política pública consolidada en la Ciudad

Con más de diez años de continuidad, las Colonias Deportivas de Verano se consolidaron como una de las políticas recreativas más exitosas del Gobierno porteño. Su carácter gratuito y la distribución territorial de las sedes garantizan que miles de familias puedan acceder a una alternativa segura y de calidad, sin importar su nivel socioeconómico.

Desde la administración local destacaron que el programa “garantiza el derecho al juego y al deporte como herramientas de inclusión y desarrollo integral”, además de funcionar como un espacio de contención y acompañamiento durante enero, cuando muchas familias continúan con sus rutinas laborales y necesitan opciones confiables para sus hijos e hijas.