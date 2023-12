¿Cómo cancelar mi suscripción a Amazon Prime Video?

Entrar a Cuenta y configuración y, a continuación, seleccionar la pestaña Mi cuenta .

y, a continuación, seleccionar la pestaña . Para una suscripción solo a Prime Video , seleccionar Finalizar suscripción .

, seleccionar . Si Prime Video también está incluido en la suscripción a Amazon Prime : debemos entrar en Suscripción a Amazon Prime , y selecciona Editar en Amazon .

también está incluido en la suscripción a : debemos entrar en , y selecciona en . Todas las suscripciones adicionales vinculadas a tu suscripción a Amazon Prime o Prime Video no se renovarán una vez que finalice tu suscripción a Amazon Prime.

control remoto Gentileza: Pexels

Amazon Prime Video: detalles a tener en cuenta

Si aún no sabés si querés o no cancelar tu suscripción de Prime Video, también existe la opción de recibir un aviso tres días antes de la renovación para decidir si continúas o no.