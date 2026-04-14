Cómo consultar desde Mi ANSES qué asignación te corresponde cobrar y fecha de pagos

El sistema permite acceder a toda la información con CUIL y clave de seguridad social. Conocé los detalles.

Desde Mi ANSES se pueden consultar asignaciones, montos y fechas de cobro.

La plataforma digital de ANSES permite a millones de beneficiarios consultar de forma rápida y sencilla qué asignaciones les corresponden, cuánto van a cobrar y en qué fecha. A través de “Mi ANSES”, cualquier persona puede acceder a su información previsional sin necesidad de ir a una oficina.

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En abril de 2026, con nuevos montos actualizados por movilidad y un calendario de pagos ya confirmado, esta herramienta se vuelve clave para organizar la economía familiar y evitar confusiones sobre los cobros.

El acceso es simple: solo se necesita el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social , que puede generarse desde la misma página oficial.

Dentro de la plataforma Mi ANSES, los usuarios pueden acceder a una gran cantidad de información vinculada a sus beneficios . Además, el sistema permite verificar si se está cobrando correctamente o si hay algún beneficio pendiente.

También es posible consultar asignaciones como la AUH (Asignación Universal por Hijo), SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares), AUE (Asignación por Embarazo) y otras prestaciones vinculadas.

ANSES computadora

Cómo consultar el paso de asignaciones, paso a paso

Para saber qué asignación corresponde cobrar, el proceso es muy simple:

Ingresar a la página oficial de ANSES

Seleccionar la opción “Mi ANSES”

Colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social

Ir a la sección “Hijos” o “Cobros”

Hacer clic en “Consultar mis asignaciones”

Una vez dentro, el sistema muestra todas las asignaciones activas, los montos y las fechas de pago correspondientes. Este proceso también puede realizarse desde el celular, lo que facilita el acceso en cualquier momento. En caso de no contar con clave, se puede crear en pocos pasos validando datos personales.

Anses Asignaciones Jubilado Jubilación Familiares AUH

Monto de las asignaciones familiares en abril 2026

En abril de 2026, las asignaciones familiares se actualizaron con un aumento cercano al 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad. Los montos varían según el tipo de asignación y el nivel de ingresos del grupo familiar. Por ejemplo:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : supera los $88.000 por hijo

Asignación por Embarazo (AUE) : monto similar a la AUH

Asignaciones familiares SUAF: valores variables según ingresos

Es importante tener en cuenta que, en el caso de la AUH, se retiene un 20% mensual, que se paga posteriormente tras la presentación de la libreta. Estos valores pueden cambiar según actualizaciones oficiales, por lo que se recomienda verificarlos directamente en Mi ANSES.

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Calendario de pagos de ANSES de abril

El calendario de pagos de abril 2026 ya está confirmado y se organiza según la terminación del DNI. Para la AUH y asignaciones familiares, las fechas son:

DNI terminados en 0 : 10 de abril

DNI terminados en 1 : 11 de abril

DNI terminados en 2 : 14 de abril

DNI terminados en 3 : 15 de abril

DNI terminados en 4 : 16 de abril

DNI terminados en 5 : 17 de abril

DNI terminados en 6 : 20 de abril

DNI terminados en 7 : 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Este esquema permite organizar los cobros de forma escalonada, evitando demoras y facilitando el acceso al dinero.

Mi ANSES se consolidó como una herramienta fundamental para consultar información previsional. Consultar las asignaciones a través de Mi ANSES es un paso clave para mantenerse informado y asegurarse de recibir correctamente cada beneficio. En abril de 2026, con nuevos montos y calendario confirmado, esta herramienta resulta más útil que nunca para organizar la economía personal.