Guía paso a paso: cómo tramitar la pensión por fallecimiento en ANSES y qué papeles necesitás

El trámite requiere cumplir condiciones de vínculo y presentar documentación específica: conocé los detalles.

La operación se puede iniciar online, pero en muchos casos se completa de forma presencial.

La pensión por fallecimiento de ANSES es un beneficio clave para los familiares de una persona jubilada o trabajadora que murió. Este ingreso busca reemplazar, al menos parcialmente, el sustento económico que aportaba el titular.

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La operación puede iniciarse de manera digital a través de “Mi ANSES”, aunque en muchos casos también requiere una instancia presencial. Para acceder, es fundamental cumplir con ciertos requisitos según el vínculo con la persona fallecida y presentar la documentación correspondiente.

El trámite tiene plazos: en algunos casos, puede iniciarse online dentro de los seis meses posteriores al fallecimiento.

No todos los familiares pueden acceder a este beneficio. ANSES establece un orden de prioridad claro. Los principales beneficiarios son:

En caso de que haya más de un beneficiario, el monto de la pensión se distribuye entre todos según porcentajes establecidos por el sistema previsional. Este esquema permite que el ingreso llegue a todo el grupo familiar que dependía económicamente del titular.

Hijos sin límite de edad si tienen discapacidad y dependían del fallecido.

Requisitos para cónyuges y convivientes: ¿cuántos años de unión se piden?

Uno de los puntos más importantes del trámite es demostrar el vínculo con la persona fallecida. En el caso del cónyuge, se debe presentar la partida de matrimonio actualizada.

Para los convivientes, ANSES exige acreditar una convivencia previa de 5 años de convivencia antes del fallecimiento y 2 años si hubo hijos en común Esta convivencia debe ser comprobable, ya sea mediante domicilio compartido, documentación o testigos.

En cuanto a los hijos, deben cumplir condiciones específicas: ser menores de 18 años, solteros y no percibir otra prestación. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero se debe acreditar dependencia económica.

Documentación obligatoria para iniciar el trámite en 2024

Para iniciar el trámite, es necesario reunir documentación tanto del fallecido como del solicitante. Del titular fallecido, se exige la partida de defunción y la información bancaria (si no está registrada en ANSES).

Del solicitante (cónyuge o conviviente), el organismo pide DNI, partida de matrimonio (si corresponde) y declaraciones juradas (formularios PS 6.9 y PS 6.284).

En caso de hijos, partida de nacimiento y documentación que acredite discapacidad (si corresponde).

En situaciones particulares, pueden solicitarse formularios adicionales, especialmente si el fallecido tenía aportes irregulares o si existen otros beneficiarios.

anses

Paso a paso: cómo hacer el trámite

El proceso para solicitar la pensión por fallecimiento puede resumirse en algunos pasos clave:

Verificar que el fallecimiento esté registrado en ANSES

Reunir toda la documentación necesaria

Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y clave de seguridad social

Completar la solicitud online o pedir turno presencial

Presentar los documentos y hacer seguimiento del trámite

Una vez iniciado, el organismo analiza la información y define si corresponde otorgar el beneficio.

Qué tener en cuenta antes de iniciar el trámite

Hay algunos aspectos que pueden facilitar el proceso:

Tener actualizados los datos personales y familiares en ANSES

Acreditar correctamente la convivencia en caso de parejas no casadas

Presentar toda la documentación completa desde el inicio

También es importante respetar los plazos, especialmente si se desea realizar el trámite de manera online.

Un trámite clave para sostener ingresos

La pensión por fallecimiento representa un ingreso fundamental para muchas familias. Si bien el trámite puede parecer complejo, conocer los requisitos y reunir la documentación adecuada permite agilizar el proceso.

Acceder a este beneficio depende principalmente de acreditar el vínculo con el fallecido y cumplir con las condiciones establecidas por ANSES. Con la información correcta, es posible iniciar el trámite de manera más simple y asegurar un respaldo económico en un momento difícil.