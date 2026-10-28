Cómo crear o recuperar la Clave de Seguridad Social de ANSES

Para consultar los pagos o hacer trámites en Mi ANSES hace falta una contraseña personal, que también se puede recuperar si se olvida.

Quedarse sin la contraseña de Mi ANSES ya no obliga a ir a una oficina para recuperar el acceso a la cuenta.

La Clave de la Seguridad Social permite realizar trámites por internet sin necesidad de acercarse a una oficina de ANSES . Quienes todavía no la tienen o se olvidaron de su contraseña pueden generar una nueva de manera gratuita y acceder nuevamente a su información personal desde los servicios digitales del organismo.

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El procedimiento cuenta con un sistema de reconocimiento facial que permite completar la gestión desde el celular. Para utilizarlo, es necesario tener el DNI a mano y seguir las indicaciones de la aplicación oficial.

La Clave de la Seguridad Social es una contraseña personal e intransferible que permite ingresar a mi ANSES y utilizar sus servicios digitales. Se emplea junto con el número de CUIL para proteger la información de cada titular y evitar que otras personas accedan a sus datos.

Con la Clave de la Seguridad Social se pueden consultar los pagos y realizar distintos trámites de ANSES desde casa.

Con ella se pueden consultar los aportes de la historia laboral, revisar las fechas y los lugares de cobro de las prestaciones y conocer el estado de los expedientes. También permite realizar gestiones relacionadas con jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La contraseña es necesaria para utilizar Atención Virtual y puede obtenerse desde la página oficial, la aplicación para celulares o en una oficina de ANSES. Su creación es gratuita y no requiere contratar gestores .

Nueva modalidad: cómo funciona la validación biométrica desde el celular

ANSES incorporó un sistema de validación biométrica que permite comprobar la identidad de una persona mediante el reconocimiento facial. Esta función está disponible en la aplicación mi ANSES y sirve tanto para crear una contraseña como para recuperar el acceso a una cuenta.

El procedimiento comienza con el escaneo del código de barras o QR del último ejemplar del DNI. Después, la aplicación solicita activar la cámara frontal del celular y seguir una serie de instrucciones para reconocer el rostro del titular.

Los datos se comparan con la información del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). De esta manera, el sistema busca comprobar que quien realiza el trámite sea la persona asociada al CUIL ingresado y evitar que alguien utilice los datos de otro usuario.

Si la persona pierde el celular o cambia de dispositivo, deberá repetir la verificación biométrica cuando necesite gestionar nuevamente su contraseña desde la aplicación.

Para crear o recuperar la clave desde el celular, la aplicación pide escanear el DNI y verificar la identidad con la cámara. ANSES

Cómo generar la clave por primera vez

Para obtener la Clave de la Seguridad Social desde el celular, es necesario contar con el DNI actualizado, conocer el número de CUIL y tener conexión a internet. El trámite se realiza desde la aplicación oficial y consta de cuatro pasos:

ingresar a mi ANSES: abrir la aplicación desde el celular y seleccionar la opción Crear Clave

completar los datos personales: escribir el número de CUIL y escanear el código de barras o QR del último DNI

validar la identidad: habilitar la cámara frontal y seguir las instrucciones para completar el reconocimiento facial

crear la contraseña: elegir una clave de entre 8 y 15 caracteres que incluya letras, números y al menos una mayúscula. Después, aceptar las políticas de seguridad

Una vez completados estos pasos, el usuario podrá acceder a mi ANSES con su CUIL y la contraseña elegida. La clave también servirá para ingresar a los demás servicios digitales que requieren identificación.

Otra posibilidad es iniciar la gestión desde la página web oficial. Quienes tengan dificultades para completar la identificación por internet pueden acercarse a una oficina del organismo con su DNI.

Qué hacer si olvidaste tu contraseña de mi Anses

Quienes olvidaron su Clave de la Seguridad Social pueden generar otra sin necesidad de recordar la anterior. Para hacerlo desde el celular, deben utilizar el mismo sistema de reconocimiento facial disponible para quienes realizan el trámite por primera vez.

En la aplicación mi ANSES hay que seleccionar Crear Clave e ingresar el número de CUIL. Después, el sistema solicitará escanear el DNI y verificar el rostro del titular antes de permitirle establecer una nueva contraseña.

También se puede comenzar la recuperación desde la página oficial, mediante la opción Olvidé mi clave que aparece en la pantalla de acceso. En este caso, el procedimiento puede incluir preguntas de seguridad o la solicitud de otros datos personales para comprobar la identidad.

Si la verificación digital no puede completarse, el titular tiene la alternativa de realizar el trámite presencialmente en una oficina de ANSES con su documento. Las claves de nivel 3 también requieren habilitación presencial, por lo que no pueden obtenerse únicamente mediante la aplicación.