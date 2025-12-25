Morón: una nena de 12 años permanece grave tras recibir una bala perdida durante los festejos de Navidad + Seguir en









La menor recibió un disparo en la nuca durante los festejos navideños en Villa Sarmiento. Está internada en terapia intensiva y su estado es crítico.

La nena de 12 años permanece internada en terapia intensiva en el sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía.

Una nena de 12 años lucha por su vida luego de haber sido alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad en el partido bonaerense de Morón, donde fue herida de gravedad en la parte posterior de la cabeza y permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado, según informaron fuentes médicas y policiales.

La menor, identificada como Angelina, fue ingresada de urgencia cerca de las 2 de la madrugada al hospital San Juan de Dios, ubicado en la localidad de Ramos Mejía. De acuerdo a la información difundida, la niña llegó con una herida de arma de fuego en la cabeza, lo que obligó a una rápida intervención médica para estabilizarla.

Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, los profesionales decidieron su traslado al Sanatorio de la Trinidad, situado frente al primer centro de salud, donde quedó internada en el área de terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro clínico.

Un disparo en plena celebración El hecho ocurrió en el barrio de Villa Sarmiento, en una zona residencial de Morón, mientras se desarrollaban los festejos por la Navidad. Según trascendió, la familia no logró identificar el origen del disparo. El padre de la menor relató que escuchó gritos y, de manera inmediata, la niña se desvaneció, momento en el que advirtió que comenzaba a sangrar intensamente por la nuca.

El parte médico indicó que el proyectil ingresó en la fosa posterior del cráneo, es decir, en la parte trasera de la cabeza, una zona especialmente sensible. Además, los profesionales confirmaron que la bala continúa alojada dentro del cráneo y que no presenta orificio de salida, lo que agrava el estado de la paciente y complejiza cualquier intervención.

Investigación en curso El ataque ocurrió en la calle Pedro Castelli, en el cruce con la colectora del Acceso Oeste, un sector habitualmente tranquilo del distrito. La investigación quedó a cargo de la comisaría 5.ª de Morón, que trabaja para determinar desde dónde se efectuó el disparo y en qué circunstancias se produjo. Por el momento, no se informaron personas detenidas ni sospechosos identificados. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y toman declaraciones a vecinos para reconstruir lo sucedido durante la madrugada del 25 de diciembre. Mientras avanza la causa judicial, la familia de Angelina atraviesa horas de extrema angustia, a la espera de la evolución médica de la menor. El caso vuelve a poner en foco los riesgos del uso irresponsable de armas de fuego durante celebraciones y la gravedad de las consecuencias que pueden derivarse de los disparos al aire.

