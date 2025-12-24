Uno a uno, estos son los 5 países que no festejan la Navidad + Seguir en









Algunas naciones no adhieren a la celebración por diferencias religiosas o incluso prohibiciones. Uno de ellos pertenece a Latinoamérica.

Algunas regiones del globo que rechazan a la Navidad como festejo oficial pertenecen a África, Medio Oriente o partes de Asia. Freepik

La Navidad es una celebración que llena de emoción e ilusión tanto a grandes como chicos, con origen en la conmemoración del nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, existen cinco países donde no se celebra y, entre ellos, uno no la reconoce como festividad.

La razón por la que no se celebra en algunas naciones se debe a diferencias religiosas o incluso por prohibiciones. Las regiones del globo que la rechazan como un festejo oficial pertenecen a África, Medio Oriente, Asia e incluso Latinoamérica.

Estos son los países que no festejan Navidad En esos continentes predominan países musulmanes, islámicos o budistas, entre otras religiones que difieren de la católica, a la que se le debe la festividad. A continuación, estos son los países en los que se prohíbe el festejo público:

Arabia Saudita: allí existe una minoría cristiana que se ve obligada a celebrar en privado, sin signos visibles en público , debido a que pueden ser perseguidos y hasta detenidos.





allí existe una minoría cristiana que se ve obligada a celebrar en privado, , debido a que pueden ser perseguidos y hasta detenidos. Tayikistán: en este país hay una mayoría musulmana , donde se prohibieron las tradiciones navideñas.

en este país hay una , donde se prohibieron las tradiciones navideñas. Somalia: en este caso las autoridades remarcan que esta festividad “no tiene nada que ver con el Islam”, la religión nacional. Fuegos artificiales fiestas navidad fin de año mascotas perro La razón por la que no se celebra la Navidad en algunas naciones se debe a diferencias religiosas o incluso por prohibiciones. Corea del Norte : allí, la Navidad no existe debido a una prohibición de 2016 para realizar reuniones relacionadas con la bebida, el canto y otros entretenimientos . La medida llegó a tal punto que el 24 de diciembre los norcoreanos no celebran a Jesús, sino el cumpleaños de Kim Jong-suk, abuela del actual líder del régimen, Kim Jong-un.





: allí, la Navidad no existe debido a . La medida llegó a tal punto que el 24 de diciembre los norcoreanos no celebran a Jesús, sino el cumpleaños de Kim Jong-suk, abuela del actual líder del régimen, Kim Jong-un. Uruguay, único país de Latinoamérica donde la Navidad no es reconocida como festividad oficial. Si bien todas las familias la celebran, desde 1919 el 25 de diciembre es reconocido como el “Día de la Familia”, con la intención de mantener la laicidad del país. Cómo se celebra la Navidad en el mundo y 11 tradiciones completamente desconocidas en Argentina Muchas celebraciones cumplen una función similar: la de marcar un cierre y un reinicio, reforzar la pertenencia a un grupo y transmitir valores de generación en generación. Algunas costumbres nacieron de creencias religiosas, otras de relatos populares o incluso de estrategias comerciales.

En Japón una campaña publicitaria de los años 70 transformó a una cadena de comida rápida en protagonista del 25 de diciembre. Encargar pollo frito de KFC con anticipación es casi obligatorio.

Por su lado, en Alemania se hacen "regalos inútiles", con el "Schrottwichteln" como la versión alemana del Amigo Invisible. En este juego cuánto más absurdo el regalo, mejor. En el caso de Noruega, la tradición marca que hay que esconder escobas para evitar que los espíritus malignos las roben y vuelen.