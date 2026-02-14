¿Por qué mataron a San Valentín? El origen del día que se celebra el amor Por Jaime Selser + Seguir en









Detrás de esta fecha luminosa hay una historia trágica: la de un hombre ejecutado por defender el derecho de las parejas a unirse.

San Valentín fue un sacerdote de la Roma del siglo III que desobedeció la orden imperial que prohibía el matrimonio de jóvenes soldados.

Cada 14 de febrero el mundo se cubre de flores, promesas y palabras que buscan decir lo que a veces cuesta expresar: amor. Sin embargo, detrás de esta fecha luminosa hay una historia trágica: la de un hombre ejecutado por defender el derecho de las parejas a unirse.

San Valentín fue un sacerdote de la Roma del siglo III que desobedeció la orden imperial que prohibía el matrimonio de jóvenes soldados. El poder creía que sin familia pelearían mejor. Valentín creía que el amor hacía a las personas más valientes. Casaba enamorados en secreto. Fue descubierto, encarcelado y ejecutado un 14 de febrero. Murió por unir lo que la autoridad quería separar.

La historia conserva amores reales que también vencieron obstáculos. El poeta Robert Browning y Elizabeth Barrett se enamoraron por cartas cuando ella vivía enferma y vigilada por un padre que le prohibía casarse. Huyeron, formaron pareja y ella recuperó fuerzas y creatividad. El amor fue puente y fue cura.

También fue alianza profunda el vínculo entre Marie y Pierre Curie: compañeros de vida y de laboratorio, de esfuerzo silencioso y descubrimientos inmensos. Amor como trabajo compartido y respeto mutuo.

Conviene recordarlo hoy con claridad: el amor sano nunca lastima, nunca controla, nunca absorbe al otro, nunca suprime el derecho del ser amado, nunca da dolor ni sufrimiento. El amor sano y genuino da satisfacción, cuidado, respeto, empatía y libertad. Nunca, nunca, nunca se lastima al que se ama. El amor nunca lastima.

