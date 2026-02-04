Debate por la industria textil: el precio de la ropa y la tela importada cayó 25%, pero las ventas no repuntan

El dato corresponde a la Fundación Pro Tejer para el período enero-octubre de 2025. Rechazo a las declaraciones de Luis Caputo y Manuel Adorni.

Los precios de los textiles se desploman pero aún así la venta no repunta.

La apertura importadora en el rubro textil está derrumbando los precios en el mercado interno, en un contexto en el cual la demanda también se desploma por la caída del poder de compra de los salarios. Según datos de la Fundación Pro Tejer , las prendas que llegan del exterior son 25% más baratas que en 2024.

De acuerdo con declaraciones del presidente de Pro Tejer, Luciano Galfione , entre enero y octubre de 2025, se dio la combinación entre incremento de las compras del exterior y caída de los precios. El empresario estuvo en un programa de streaming llamado Inteligencia Empresaria.

“ Estamos importando mucho más barato. Se han sacado los valores criterio , que es una herramienta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no es invento argentino. Es lo que más o menos debería valer una mercadería. Al sacarlos no hay parámetro para comparar”, explicó.

Galfione hizo referencia a una medida que podría adoptar el Gobierno argentino, sin violar la normativa de la OMC, para evitar que ingresen productos a precios inferiores que en otros mercados o en su país de origen. Uno de los problemas que hay en el mercado mundial es una sobreoferta de textiles de origen chino, que se venden a valores de remate.

En el rubro de la ropa , según datos de la entidad, hubo una suba de importación del 166% en volúmenes , hasta 32.324 toneladas, mientras que el precio avanzó 102%, hasta los u$s577 millones. Es decir que el valor del importado cayó un 24% por tonelada , desde unos u$s23.463 en 2024 a u$s17.850 en 2025.

Del mismo modo las confecciones crecieron en cantidades 217% hasta las 36.586 toneladas, al tiempo que subieron 132% en valor, hasta los u$s127 millones. Eso implica que la tonelada bajó desde u$s5.013 en 2024 a u$s3.672 en 2025, lo que indica una pérdida del 26%.

En tejidos de punto, en un año el volumen pasó de 39.480 toneladas a 94.753, con un valor que varió de u$s116 millones a u$s202 millones. Eso indica que la tonelada bajó de u$s2.938 a u$s2.131,4, con una caída del 27%.

Por otro lado, en el rubro hilados, el ingreso de mercadería del exterior pasó de 31.452 toneladas a 49.446, mientras que el valor pasó de u$s86,5 millones a u$s116 millones, lo que marcó una baja del precio por tonelada de u$s2.750 a u$s2.346, es decir, el 14%.

Rechazo a las críticas del Luis Caputo y Manuel Adorni

Galfione rechazó las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo sobre que no compra ropa argentina porque es muy cara, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien planteó que si una persona compra un pantalón importado no afecta el empleo local.

“Los sectores productivos no son de interés para esta administración. Las autoridades no han nombrado casi nunca la palabra industria y solo lo que han dicho es que se adapten o que muera”, señaló el titular de Pro Tejer.

Al criticar el constante penduleo entre políticas económicas aperturistas versus proteccionistas, Galfione afirmó que “este país se golpea una y otra vez con la misma piedra”. “En Argentina hacemos siempre lo mismo y esperamos que haya un resultado distinto”, indicó.

El empresario consideró que hay tanto una sobreoferta de productos de origen nacional como de importados. “Se destrozaron los precios, no solo del importado”, explicó.

Cambios de precios relativos

Si se toma como base 100 los precios al consumidor de 2017, en diciembre pasado el rubro Prendas de Vestir y Calzado se ubicó en 83,1, lo que indica que los precios cayeron en ese período 16,9%. Los datos corresponden al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En cambio el valor de Restaurantes y Hoteles creció 24%; Alimentos y Bebidas, 10,1%; y transporte, 9,5%.

Los textiles también tuvieron su momento de “gloria”. En 2022 llegaron a estar 30% mas caros que en 2017, mientras que alimentos y bebidas habían subido 8,6%.