Caso Silvina Luna: ampliarán la pericia médica a pedido de la familia

Las medidas fueron solicitadas por la Fernando Burlando en representación de la familia con el fin de esclarecer distintos puntos que se podrían haber considerado en vida.

El hermano de Silvina Luna solicitó que se amplie la pericia.

El abogado Fernando Burlando, en representación de Matías Luna, hermano de Silvina Luna, solicitó la ampliación de la pericia realizada sobre el cuerpo de la modelo, con el fin de esclarecer distintos puntos que se podrían haber considerado en vida. Cabe resaltar que el excirujano Anibal Lotocki continúa detenido e imputado por homicidio simple.

Según la notificación judicial, la querella indicó a las partes que se amplíe la pericia realizada con fecha 15 de septiembre de 2025 para que la junta médica se expida sobre cuatro aspectos de fundamental relevancia para la causa.

En principio, refiere al “momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna y “qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva”.

El siguiente punto abre el interrogante sobre “en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento” y pone sobre la mesa los “controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki” al indagar si fueron “los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevó a cabo”.

Por último, se consulta si el imputado “se encontraba en condiciones -de acuerdo a su experiencia y conocimiento del caso- de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud”.

El documento, sellado por el Poder Judicial de la Nación, como parte del expediente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 60, fue fechado este martes 3 de febrero y firmado por Romina Ayelén Guerra, secretaria del juzgado, y Santiago Carlos Bignone, juez subrogante. Silvina Luna y una muerte evitable Durante más de una década,Silvina Luna arrastró las complicaciones derivadas de una mala práxis sufrida durante una cirugía estética a la que se sometió en 2011. Aquella operación en manos del cirujano Aníbal Lotocki derivó en una hipercalcemia, un cuadro en el que el nivel de calcio en la sangre excede ampliamente los valores normales. Finalmente, la actriz falleció el 31 de agosto de 2023.