Cómo leer el recibo de sueldo de jubilados ANSES en junio 2026

El documento permite conocer el monto acreditado, los conceptos incorporados al pago y los descuentos aplicados sobre la prestación.

La herramienta reúne toda la información vinculada con los haberes previsionales y sus respectivos conceptos de pago.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pueden consultar cada mes el detalle de su liquidación mediante el recibo de haberes . Durante junio de 2026, la lectura del recibo adquiere especial relevancia porque la liquidación incluye distintos componentes. El haber mensual incorpora el aumento por movilidad, el medio aguinaldo y, en determinados casos, el bono extraordinario previsional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La documentación está disponible en formato digital, mediante Mi ANSES . El sistema permite revisar la información desde un teléfono celular o una computadora, además de descargar el comprobante para conservarlo o imprimirlo. Cada concepto aparece identificado dentro de la liquidación previsional. La correcta interpretación de esos datos permite verificar si los importes acreditados coinciden con lo informado por el organismo.

ANSES informó para junio una actualización del 2,58% en jubilaciones y pensiones. El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente y se aplica sobre los haberes previsionales. La jubilación mínima alcanza los $403.317,99 durante este período. El pago de junio también incorpora el Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del año.

El organismo además otorga un bono extraordinario de $70.000 a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. Los beneficiarios cuyos haberes no superen los $473.317,99 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Dentro del recibo pueden aparecer distintos conceptos relacionados con los ingresos. Entre ellos figuran:

prestación Básica Universal (PBU)

prestación Compensatoria (PC)

prestación Adicional por Permanencia (PAP)

reparación Histórica

prestación anual complementaria

bono extraordinario previsional

retro suplemento dinerario

bonificación por zona austral

complemento al haber mínimo

asignación por hijo

asignación por cónyuge

aguinaldo de Reparación Histórica

Cada ítem responde a una situación previsional determinada. La composición del recibo puede variar según la historia laboral y las características de cada beneficio.

ANSES gente.webp

Cómo descifrar los códigos y descuentos de la liquidación de ANSES

El recibo no solo informa los ingresos acreditados. El documento también detalla las deducciones que se aplican sobre la prestación mensual. Los descuentos aparecen identificados dentro de la liquidación para que el beneficiario pueda conocer el origen de cada retención.

Entre los conceptos más frecuentes se encuentran:

obra social

descuento prestación anual complementaria

créditos ANSES

cuota moratoria

retroactivo cuotas moratoria

ajuste cuota moratoria

descuentos de mutuales y otras entidades

Impuesto a las Ganancias

La obra social corresponde al aporte destinado a la cobertura médica. Los créditos ANSES reflejan las cuotas asociadas a préstamos otorgados por el organismo. Las cuotas de moratoria aparecen cuando el beneficiario accedió a un plan de pagos para completar años de aportes. Los descuentos vinculados con mutuales o cooperativas pueden responder a préstamos, cuotas sociales o servicios específicos. La revisión periódica de estas deducciones permite controlar la composición final del haber. Cada importe figura discriminado dentro del comprobante emitido por ANSES.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp

Qué hacer si detectás errores o faltantes en el pago del aguinaldo

El recibo de haberes constituye la principal herramienta para verificar los importes liquidados durante junio. La documentación permite identificar si el aguinaldo figura incorporado al pago y conocer el monto acreditado. La comparación entre los conceptos detallados y el dinero depositado permite detectar diferencias en la liquidación.

ANSES pone a disposición el recibo desde el inicio de cada calendario de pagos. El comprobante informa cada concepto incluido dentro del haber mensual y permite revisar tanto ingresos como descuentos. Los beneficiarios también pueden consultar recibos de períodos anteriores mediante el buscador incorporado en Mi ANSES. La plataforma conserva documentación disponible desde 2021 en adelante.

ANSES dinero ambito.com

Paso a paso para descargar y consultar tu recibo desde Mi ANSES

ANSES ofrece acceso digital a los recibos de haberes mediante la aplicación Mi ANSES y la versión web de la plataforma.

La consulta puede realizarse desde cualquier lugar con acceso a internet. Para acceder desde el celular, el organismo indica los siguientes pasos:

ingresar a la app Mi ANSES

seleccionar jubilación

elegir consultar recibos de haberes

visualizar el último comprobante disponible

enviar el archivo por correo electrónico para descargarlo o imprimirlo

La aplicación incorpora además un buscador para localizar recibos correspondientes a años anteriores.

Los usuarios que prefieran ingresar desde una computadora pueden seguir este procedimiento: