Cómo mejorar la seguridad en los edificios ante la ola de robos a departamentos

Y como si fuera poco en la misma semana seis departamentos de un edificio de Núñez fueron saqueados por delincuentes que se llevaron dinero y elementos de valor, tras barretear las puertas en momentos en que sus habitantes no se encontraban. Los robos fueron cometidos en el edificio situado en Ciudad de la Paz 3429, donde resultaron damnificados los moradores de los departamentos "A", "B" y "C" del tercer piso y "A", "B" y "C" del quinto.