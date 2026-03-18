Cómo obtener el comprobante de obra social (CODEM) en la web de ANSES

El documento permite certificar la cobertura médica asignada y es válido para trámites en hospitales, clínicas, colegios y dependencias estatales.

El certificado tiene validez inmediata, ya que no requiere firma ni sello.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite a los trabajadores, jubilados y titulares de prestaciones acceder de forma rápida al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) , un documento clave para acreditar su obra social y realizar distintos trámites.

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A través de su sitio web, el organismo facilita la descarga de este documento que informa qué cobertura de salud tiene asignada cada persona dentro del sistema. Además, el certificado tiene validez inmediata , ya que no requiere firma ni sello . A continuación, conocé todos los detalles.

El CODEM es un certificado oficial que informa cuál es la obra social asignada a una persona dentro del sistema de salud argentino. Este padrón es administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud , mientras que ANSES funciona como canal de consulta y descarga para los usuarios.

El documento permite acreditar de manera formal la cobertura médica ante distintas entidades y suele ser solicitado en clínicas, hospitales y sanatorios al momento de iniciar una atención o realizar una afiliación.

También puede ser requerido en trámites laborales , presentaciones ante empleadores, gestiones educativas o cualquier situación en la que sea necesario demostrar qué obra social corresponde.

Otra de sus utilidades es la verificación de datos. El titular puede confirmar si su información está actualizada y si su grupo familiar figura correctamente vinculado. Esto resulta fundamental para evitar inconvenientes al momento de solicitar los servicios.

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Quiénes pueden solicitar el comprobante de obra social

El acceso al comprobante de empadronamiento está habilitado para los trabajadores en relación de dependencia, quienes cuentan por ley con cobertura de obra social derivada de sus aportes.

El sistema contempla la inclusión del grupo familiar a cargo, que puede estar integrado por el cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, hijos de hasta 25 años que continúen sus estudios y personas con discapacidad, sin límite de edad.

En caso de necesitar modificar esa información, por ejemplo, incorporar o dar de baja a un familiar, el trámite puede realizarse online a través de la Atención Virtual de ANSES.

También pueden solicitarlo los jubilados y pensionados que están dentro del esquema, así como las personas que perciben la Prestación por Desempleo.

Guía paso a paso: cómo descargar el comprobante desde Mi ANSES