Cómo será el rescate de las víctimas del fatal accidente en helicóptero en San Juan

El accidente ocurrió el miércoles por la mañana. Debido a las dificultades del terreno, el operativo de rescate de los restos podría demorar varias horas.

Los cuerpos fueron localizados en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros.

La recuperación de los cuerpos de las siete víctimas del helicóptero que se estrelló en San Juan comenzará este jueves al amanecer, en un operativo que estará atravesado por la complejidad del terreno donde ocurrió el accidente. En paralelo, la Justicia Federal y la Junta de Seguridad del Transporte avanzan con la investigación para determinar las causas del siniestro.

De cara al difícil operativo de recuperación de los restos, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, Enrique Delgado, detalló: "Estamos haciendo lo posible para que el traslado de los cuerpos sea lo más urgente posible". Además, el funcionario explicó que las tareas se iniciarán "a primera luz del día", ya que el acceso al lugar resulta imposible durante la noche.

Los cuerpos fueron localizados en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, una zona de muy difícil acceso. Por ese motivo, los equipos de rescate fueron trasladados al lugar durante la noche del miércoles y realizaron una vigilia en un refugio precario a la espera de las primeras horas de luz para comenzar el operativo.

Según trascendió, los rescatistas deberán recorrer un largo tramo en camioneta y luego caminar al menos tres horas para llegar hasta el punto donde cayó la aeronave . Delgado advirtió que el traslado de los cuerpos se realizará con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.

Los cuerpos fueron localizados en la Quebrada de la Chilca.

"Tenemos que llegar en camioneta hasta una cierta distancia y de esa distancia caminar tres horas", explicó el funcionario. Además, explicó que " el traslado de los cuerpos se va a realizar de la forma más lenta posible ", antes de ser derivados por tierra hacia la morgue.

Las dificultades del operativo no solo responden a las pendientes y las grandes formaciones rocosas, sino también a las características del Circuito Los Arrieros, un antiguo paso utilizado para el traslado de ganado entre La Rioja y Chile.

El helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), se estrelló el pasado miércoles cerca del Parque Provincial Ischigualasto mientras participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales. Tras esa actividad tenía previsto continuar viaje hacia La Rioja para colaborar en un operativo por un foco activo.

Según trascendió, el último contacto con la aeronave se registró a las 10.26. Luego de perderse la comunicación, se activó el protocolo de búsqueda y otro helicóptero logró localizar el lugar del impacto. Horas más tarde, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que los siete ocupantes habían fallecido.

La investigación del accidente

A la par del operativo rescate, también comenzaron las tareas periciales para esclarecer qué los motivos detrás de la caída del helicóptero. La investigación quedó en manos de la Junta de Seguridad del Transporte (JST) y del fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado.

El helicóptero Bell 412 había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Wikipedia

Delgado descartó, por el momento, que las condiciones meteorológicas hayan influido en el accidente: "Estaban las condiciones para volar", sostuvo.

Las autoridades esperan analizar los restos de la aeronave, que quedó envuelta en llamas tras el impacto, y determinar si puede recuperarse el registrador de datos de vuelo (Flight Data Recorder, FDR), clave para reconstruir los últimos minutos del viaje. El funcionario también informó que Gendarmería Nacional no participa del procedimiento y que tanto el rescate como las pericias están a cargo de la Policía de San Juan.

Accidente en San Juan: quiénes eran las víctimas a bordo del helicóptero

Entre las víctimas se encontraban cuatro autoridades de Seguridad de San Juan: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; y el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

También murieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", expresó Orrego al despedir a las autoridades provinciales.

El mandatario también aseguró que el Gobierno de San Juan acompaña a las familias de las víctimas y que brindará toda la asistencia necesaria durante las próximas horas.