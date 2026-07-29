Tragedia en San Juan: el desgarrador testimonio del hermano de una de las víctimas del helicóptero

Nelson Heredia contó que durante varias horas mantuvo la esperanza de encontrar con vida a su hermano Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan. Aseguró que el teléfono del funcionario seguía recibiendo mensajes luego de perderse el contacto con la aeronave.

Carlos Heredia, director de Protección Civil de la provincia, fue uno de los 7 fallecidos en el accidente del helicóptero en San Juan.

La caída del helicóptero que participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales en San Juan provocó una profunda conmoción en la provincia y en los organismos de emergencia. Mientras se desplegaba el operativo para localizar la aeronave, los familiares de los siete ocupantes aguardaban con angustia cualquier señal que permitiera imaginar un desenlace distinto.

Uno de ellos fue Nelson Heredia , hermano de Carlos Heredia , director de Protección Civil de San Juan , quien relató los momentos de incertidumbre que vivió mientras esperaba novedades sobre la aeronave. Según contó, el teléfono de su hermano continuaba recibiendo mensajes pese a que ya se había perdido la comunicación con el helicóptero, una situación que alimentó durante varias horas la esperanza de encontrar sobrevivientes.

" Yo le envié unos mensajes y los recibía; no los leía, obviamente, pero marcaba las dos rayitas ", explicó Nelson Heredia en diálogo con el medio sanjuanino Diario Huarpe. Ese detalle hizo pensar a la familia que el celular podía seguir funcionando y que los ocupantes podían encontrarse con vida, esperando ser rescatados.

El hombre recordó que el último contacto con su hermano fue cerca de las 9.10 , cuando Carlos le avisó que se dirigía a participar de las maniobras previstas dentro de la capacitación. Más tarde, alrededor de las 10.30 , se perdió definitivamente la comunicación con el helicóptero, aunque el teléfono continuó recibiendo mensajes durante un tiempo.

Rubén Castro, Carlos Heredia y Germán Videla eran autoridades del sistema de Seguridad y Emergencias de San Juan.

" Quizás puede que haya caído, estén muy golpeados y el teléfono haya quedado lejos de su alcance ", expresó Nelson, quien mantenía la expectativa de que los ocupantes pudieran haber sobrevivido al impacto.

Además, contó que otra aeronave había logrado ubicar el lugar donde se encontraba el helicóptero accidentado y que, de acuerdo con la información preliminar que recibían, no se observaban señales de incendio en la zona. Ese dato también había generado esperanzas entre los familiares y allegados.

Sin embargo, con el avance del operativo, los equipos de rescate pudieron acceder al área del impacto y las autoridades confirmaron el peor escenario. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, comunicó oficialmente la muerte de los siete ocupantes que participaban de la capacitación para el manejo de incendios forestales.

El helicóptero transportaba a siete personas y fue localizado en una zona de difícil acceso en San Juan.

Murieron siete personas al caer un helicóptero que participaba de un operativo contra incendios en San Juan

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) cayó este miércoles cerca del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, mientras participaba de una capacitación para combatir incendios forestales. Las siete personas que viajaban a bordo murieron, según confirmó el gobernador Marcelo Orrego.

Entre las víctimas había cuatro autoridades de Seguridad de la provincia, dos brigadistas del organismo nacional y el piloto. Orrego expresó sus condolencias a las familias y aseguró que el Gobierno provincial quedó a disposición de sus seres queridos para brindarles asistencia.

Luego de la capacitación, la aeronave tenía previsto continuar hacia La Rioja para colaborar en las tareas de control de un incendio forestal activo en esa provincia.

El último contacto con el helicóptero se había registrado a las 10.26. Tras la pérdida de comunicación se activó el protocolo de búsqueda y otra aeronave que sobrevolaba la región logró localizar el lugar del impacto y alertar a las autoridades.

Equipos de emergencia, efectivos de la Policía de San Juan y personal de Gendarmería Nacional se trasladaron hasta el sector, ubicado en una zona de muy difícil acceso. Horas después, el gobernador confirmó que ninguno de los siete ocupantes había sobrevivido.