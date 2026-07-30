Threads suma chats privados con Meta AI: cómo funciona la nueva herramienta y para qué sirve

La plataforma incorpora una función que permite conversar con su asistente desde los mensajes directos, sin salir de la aplicación.

Threads continúa ampliando sus funciones y ahora incorpora una de las novedades más importantes desde el lanzamiento de los mensajes directos. Meta anunció la integración de Meta AI dentro de los chats privados de la red social, una herramienta que permitirá conversar con el asistente de Inteligencia Artificial , sin abandonar la aplicación y sin que las consultas queden visibles en las publicaciones.

Hasta ahora, quienes utilizaban la IA en Threads debían interactuar con ella mediante publicaciones o menciones visibles para otros usuarios . Con esta actualización, las conversaciones pasan a realizarse directamente desde la bandeja de entrada, ofreciendo una experiencia más privada y parecida a la que ya existe en otras aplicaciones del ecosistema de Meta.

La empresa empezó a desplegar la función de forma gradual para los usuarios de Threads a nivel global. El objetivo es que las personas puedan resolver dudas, pedir explicaciones, generar ideas o analizar contenido sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

La nueva herramienta está integrada directamente en los mensajes directos de Threads . Desde la conversación privada, el usuario puede iniciar un chat con Meta AI o invocar al asistente cuando necesite ayuda dentro de una conversación existente. De esa manera, las preguntas y respuestas permanecen dentro del espacio privado y no aparecen publicadas en el perfil ni en el feed.

Una de las principales diferencias respecto del funcionamiento anterior es que ya no es necesario hacer consultas mediante publicaciones visibles para otros usuarios. La experiencia se vuelve más parecida a la de un chatbot tradicional, pero integrada dentro de la propia red social. Esto permite mantener conversaciones de mayor extensión y hacer preguntas sin exponerlas públicamente.

Qué funciones incorpora la Inteligencia Artificial dentro de Threads

La llegada de Meta AI a los mensajes privados no se limita a responder preguntas. La herramienta fue diseñada para convertirse en un asistente integrado que pueda acompañar distintas tareas dentro de la aplicación. Entre sus capacidades se encuentra la posibilidad de interpretar publicaciones compartidas, explicar información compleja, resumir artículos extensos, redactar textos, generar ideas para publicaciones y responder consultas sobre una amplia variedad de temas.

Otra de las funciones destacadas es el análisis del contenido que los usuarios envían durante la conversación. Si una persona comparte un enlace, una imagen, un video o una publicación de Threads, Meta AI puede utilizar ese material como contexto para elaborar una respuesta más precisa. De esta forma, el asistente deja de responder únicamente a preguntas escritas y pasa a trabajar también con el contenido que circula dentro del chat privado.

La integración también busca simplificar la experiencia de quienes ya usan Inteligencia Artificial en el día a día. En lugar de copiar información desde Threads hacia otra aplicación para hacer una consulta, ahora todo el proceso puede desarrollarse dentro de la misma plataforma. Esto reduce pasos y hace más fluida la interacción entre los usuarios y el asistente.

La apuesta para fortalecer el ecosistema de Meta

La incorporación de Meta AI en Threads forma parte de una estrategia de la empresa para integrar IA en todas sus plataformas. Durante los últimos meses, la empresa fue sumando funciones basadas en IA a WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, con el objetivo de que los usuarios puedan acceder al mismo asistente sin importar cuál de sus aplicaciones estén utilizando.

En el caso de Threads, esta incorporación también responde a la necesidad de fortalecer una red social que sigue creciendo desde su lanzamiento. La plataforma busca diferenciarse de otros servicios no solo mediante nuevas herramientas para publicar contenido, sino también ofreciendo funciones que faciliten la comunicación y el acceso a información dentro de la propia aplicación.