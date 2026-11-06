Julieta Prandi habló de un "plan macabro" de la ex de Emanuel Ortega para acercarle mujeres que lo seduzcan + Agregar ámbito en









A pocas semanas de su boda, la modelo Julieta Prandi detalló los motivos de su separación de Emanuel Ortega tras una relación de seis años. Rompió el silencio sobre los rumores detrás del escándalo.

Julieta Prandi se mostró sorprendida ante las versiones que circulaban sobre el estado anímico de Emanuel Ortega tras la separación, cuestionando la supuesta angustia del músico y pidiendo que se pusiera el foco en la falta de respeto que ella sufrió.

Julieta Prandi rompió el silencio sobre su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, a poco más de un mes del fin de su relación de seis años y a pocas semanas de su planeada boda. La modelo afirmó que la decisión se debió a un acuerdo que se quebró y a una falta de respeto que la llevó a poner un límite.

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En su regreso a la radio, Prandi defendió su decisión de comunicar la ruptura a través de un comunicado, explicando que buscaba anticiparse a filtraciones mayores, y aseguró que tanto ella como su expareja estaban al tanto de la situación. La conductora manifestó su deseo de transitar el duelo en soledad y pidió respeto ante el escrutinio mediático.

Detalles del quiebre y la falta de respeto La modelo enfatizó que en seis años de relación no se separa por un solo problema, sino por una acumulación de situaciones que terminaron por desgastar el vínculo. “Si tomé esta decisión, es porque algo pasó, algo que no me gustó o una falta de respeto. Y esa consecuencia no puede ser más grave que la falta misma”, declaró en referencia a los motivos del quiebre.

La periodista Yanina Latorre aportó detalles sobre la dinámica de la pareja, mencionando supuestas revisiones del teléfono y celos de Prandi respecto a encuentros laborales de Ortega. Se especula que una sospecha de la modelo sobre un supuesto "plan macabro" orquestado por Ana Paula Dutil, expareja del músico, para acercarle mujeres, habría sido un detonante.

Según la versión de Latorre, la modelo habría revisado el celular de Ortega con frecuencia, y un incidente con la presencia de la actriz Mariana Marx en el estudio del músico, sin que Prandi fuera informada previamente, habría exacerbado la tensión. Aunque intentaron recomponer la relación bajo la promesa de casamiento y un compromiso de mayor transparencia, la desconfianza persistió.

La postura de la modelo frente a las versiones Julieta Prandi se mostró sorprendida ante las versiones que circulaban sobre el estado anímico de Emanuel Ortega tras la separación, cuestionando la supuesta angustia del músico y pidiendo que se pusiera el foco en la falta de respeto que ella sufrió. "¿Te consta?", le retrucó a un periodista que afirmaba que Ortega estaba "destrozado". La modelo diferenció claramente el vínculo afectivo del legal, asegurando que el amor y el respeto mutuo entre ellos permanecerán intactos, pero que la elección diaria de que la relación funcionara dejó de ser sostenible. Respecto a quienes opinaron o se burlaron de su situación, como Juana Viale, Prandi expresó que merecen su "más profunda lástima" y reiteró que las parejas son "de a dos", y todo lo demás es "periferia".

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