Como ver a la Tierra desde el espacio: la nueva transmisión en vivo para ver el planeta las 24 horas







El proyecto Space Live transmite imágenes en vivo de la Tierra desde el espacio gracias al uso de cámaras 4k, datos geográficos y música ambiental. Se encuentra disponible durante todo el día.

La nueva transmisión en vivo que emite imágenes de la Tierra las 24 horas.

Un nuevo canal de televisión transmite en vivo y en directo imágenes de la Tierra desde el espacio. La propuesta se llama Space Live y emite en tiempo real, durante las 24 horas, desde la Estación Espacial Internacional (EEI). La alternativa utiliza tecnología avanzada para mostrar varios ángulos del planeta. El lanzamiento se realizó en el Reino Unido y apunta a un público diverso.

Qué es Space Live ITV concretó una alianza con la empresa británica Sen para disponer de cámaras 4K, que mejoran la nitidez y la duración de la señal. Además, los operadores dotaron al canal de un fondo musical constante, diseñado para acompañar la experiencia visual sin distraer a la audiencia.

De esta manera, Space Live no funciona como un programa tradicional con episodios o segmentos, si no que ofrece una emisión continua y da acceso, sin cortes, a tres perspectivas distintas: la zona de acoplamiento de la EEI, un plano horizontal que incluye amaneceres y tormentas, y una cámara dirigida hacia la superficie terrestre.

Planeta Tierra.jpg

Los responsables del proyecto incorporaron también un rastreador digital que indica la posición exacta de la estación en cada momento, además, de un servicio de inteligencia artificial aporta datos geográficos y meteorológicos al instante.

De acuerdo con el medio británico The Guardian, esta iniciativa representa una novedad comercial. Aunque la NASA ya presenta transmisiones similares por Internet desde hace tiempo, la diferencia, en este caso, está en la calidad de imagen y en la integración de otros recursos visuales. Sin embargo, el canal no está pensado para grandes eventos ni para transmitir emergencias o anuncios. Su propuesta se centra en la contemplación, el acceso libre a un recurso visual y la presentación de datos simples junto con el viaje regular de la estación.

Temas Tierra

Ciencia