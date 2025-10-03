El impactante descubrimiento de la NASA: la Tierra se está oscureciendo







Un desequilibrio entre el hemisferio norte y sur refleja menos radiación desde 2020 lo que puede provocar la aceleración en el derretimiento de los polos

Según la NASA, el hemisferio norte pierde capacidad para reflejar luz solar La100

Según un estudio reciente de la NASA, se descubrió que el planeta ya no refleja la luz solar de manera equilibrada entre hemisferios, es decir, que la Tierra absorbe más energía de la que refleja. Según una investigación publicada en la revista científica de EEUU, esta pérdida de equilibrio en la reflexión solar está provocando un oscurecimiento progresivo del planeta, un fenómeno conocido como albedo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este hallazgo se pudo confirmar luego de más de 20 años de investigación y observaciones satelitales, del programa CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System), desarrollado por la propia agencia espacial.

Qué es el albedo terrestre La simetría hemisférica en el albedo terrestre es la medida de cuánta luz solar es reflejada por la superficie de nuestro hogar, hacia el espacio. Durante décadas, ambos hemisferios (norte y sur) mostraban una simetría natural en este proceso. Sin embargo, los datos actuales indican que el hemisferio norte ha perdido esa capacidad más rápidamente que el sur, por lo que se puede decir que es un desequilibrio enérgico. Sin embargo, las consecuencias a pesar de no ser alarmantes por el momento, sí pueden llegar ser serias en un futuro no tan lejano.



ojo para vigilar la Tierra

Consecuencias en el clima y la vida que advierte la NASA Aunque este cambió energético es de lento proceso y aún de estudio, la pérdida de simetría del planeta podría desencadenar cambios relevantes en los patrones meteorológicos como:

Aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor .

en la e de de . Desplazamiento de lluvias, especialmente de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), lo que podría afectar el suministro de agua en regiones vulnerables como América Central, el África subsahariana y el sudeste asiático.

Aceleración del derretimiento de glaciares y casquetes polares. Importancia del descubrimiento de la NASA Los investigadores de la NASA señalan que numerosos modelos climáticos aún no consideran las variaciones en la reflectancia a nivel regional o hemisférico. Pasar por alto esto, podría ser una subestimación al calentamiento global. Así como el estudio advierte de la disminución de la luz solar en algunas regiones de la Tierra, también podría concentrar la energía en lumínica en otros sectores, aunque se esperan más detalles en próximas conclusiones sobre el ya sorprendente hallazgo.