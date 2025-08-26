El beneficio exclusivo y gratuito para los afiliados de PAMI que continuará en septiembre 2025

La obra social para adultos mayores brinda hasta dos pares de lentes recetados sin costo cada año, ya sea para visión cercana, lejana o unos bifocales.

El proceso para solicitar los antoejos gratis de PAMI solo requiere presentar cierta documentación en una óptica autorizada.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social que brinda cobertura a más de 5 millones de jubilados, pensionados y personas mayores en Argentina. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de este sector de la población mediante una amplia variedad de servicios médicos , sociales y de prevención, que incluyen desde medicamentos gratuitos o con descuento hasta talleres de capacitación y centros de salud exclusivos.

Dentro de ese abanico, se encuentra el acceso a lentes sin costo . A través de este programa, cada persona puede solicitar por año dos pares de anteojos : uno para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de bifocales que combinen ambas necesidades.

Para solicitarlos, solo tenés que presentar la documentación requerida en una óptica autorizada . A continuación, los detalles.

El beneficio de lentes gratuitos está destinado a todos los afiliados activos de PAMI que cuenten con una receta oftalmológica emitida por profesionales de la propia obra social. Esto significa que tanto jubilados como pensionados pueden acceder siempre que estén inscriptos y con su credencial vigente .

La cobertura alcanza hasta dos pares por año prestacional, ya sea uno para visión cercana y otro para lejanas, o unos bifocales que combinen ambas necesidades. En caso de solicitar por primera vez estos últimos, es necesario cumplir con la Escala FIN (un estudio de adaptación visual que determina si el afiliado puede usarlos).

Es importante aclarar que, si una persona no logra adaptarse a los bifocales, no podrá solicitar luego pares separados para cerca y lejos en el mismo período.

Requisitos para obtener lentes gratis

Para acceder a este beneficio, los afiliados deben cumplir con una serie de requisitos formales y presentar la documentación correspondiente. El paso más importante es contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI. Este incluye la receta con la graduación necesaria, además de la firma, sello y número de matrícula del profesional. Su validez es de 150 días a partir de la fecha de emisión.

Además, es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado y la credencial de afiliación a la obra social. Con esto, el trámite puede iniciarse directamente en una óptica adherida al programa.

Guía PAMI: cómo realizar el trámite para obtener los lentes gratis

Consultá a un oftalmólogo de PAMI para obtener la prescripción médica de los lentes necesarios. Podés asesorarte en la cartilla médica de la entidad. Reuní la documentación necesaria (ese día asegurate de llevar tu DNI, credencial de afiliado a PAMI y la orden médica electrónica). Presentá todos los documentos en una óptica asociada a PAMI y realizá las pruebas. No es necesario solicitar turno previo en el establecimiento de atención para gestionar este beneficio. Seleccioná el modelo de lentes que se ajuste a tu prescripción y necesidades. El personal de la óptica te entregará un comprobante para que puedas realizar el seguimiento del pedido.

Para más información, podés consultar con la entidad mediante el canal de Atención Virtual del sitio web del organismo, acudir a una de sus oficinas presenciales, o comunicarte por su línea 138 (PAMI Responde de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas).