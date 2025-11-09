Con aumento, bono y aguinaldo: en cuánto quedan las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025

El organismo previsional anunció los montos oficiales de sus prestaciones que percibirán el sueldo complementario en el último mes del año

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los montos de las jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025. Los ajustes se calculan según la fórmula de movilidad jubilatoria , que toma como referencia el índice de inflación anunciado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de octubre.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados reciben incrementos mensuales basados en la inflación del mes anterior. El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra, ante la suba constante de los costos.

El INDEC informó que la inflación de octubre de 2025 alcanzó el 2,3% , mientras que la variación interanual se ubicó en 31,3% . Este dato supera el 2,1% registrado en septiembre y acumula un aumento del 24,8% en los primeros diez meses del año.

Con el ajuste del 2,3% , los montos de jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025 quedan de la siguiente manera:

El bono extraordinario de $70.000 mantendrá su vigencia para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo . El refuerzo tiene el propósito de ayudar a mitigar los efectos de la subida de precios. La ayuda busca garantizar que los beneficiarios puedan acceder a bienes y servicios esenciales. El proyecto de Presupuesto 2026 , que anunció el presidente Javier Milei , confirmó su continuidad durante el próximo año.

Quienes superen los 410.826,90 pesos no recibirán este beneficio, mientras que los que cobren más del mínimo obtendrán un monto proporcional para alcanzar el tope. Así, los haberes con el bono quedan en:

Jubilación mínima : 410.826,90 pesos

Jubilación máxima : 2.363.160,10 pesos

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : 342.624,77 pesos

Pensión No Contributiva: 381.653,76 pesos

Jubilaciones de ANSES: cómo calcular el aguinaldo

El último mes del año incluirá el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo. Este pago corresponde a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El aguinaldo representa un derecho adquirido por todos los beneficiarios. La ley establece que se entrega en dos cuotas anuales, en junio y en diciembre.

El monto del aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto que el jubilado percibió durante el semestre correspondiente. El cálculo se realiza automáticamente sobre el mejor ingreso del período. Para su cobro, el jubilado o pensionado no necesita realizar ningún trámite adicional. El pago se acredita de forma directa en la cuenta bancaria que el titular declaró ante el organismo.