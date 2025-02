Condena a Leonardo Cositorto: qué puede pasar en las otras provincias y qué esperan los damnificados

En la ciudad en la que fue condenado, 98 personas lo denunciaron por un perjuicio económico de más de u$s400 mil . No obstante, se estima que el número total de damnificados ronda las 300 personas .

Entre todas las jurisdicciones, el inculpado supera las 160 denuncias en su contra. Por este motivo, Ámbito dialogó con Jorge Alfonso , abogado defensor de los damnificados en CABA, done también se le atribuyen los mismos delitos.

cositorto carcel 2.jpg Cositorto deberá enfrentar nuevos juicios en otras jurisdicciones del país. Archivo

Ante la consulta respecto al fallo definido en Corrientes, afirmó: "El fallo es ajustado a derecho y los jueces pudieron determinar que hay responsabilidad desde el tipo penal por el que estaba siendo investigado. Es decir, por asociación ilícita y estafas reiteradas".

"Si bien es una condena con damnificados de Goya, el tipo penal que le cabe es el mismo en todas las jurisdicciones", continuó el abogado.

En ese sentido, detecto que la sentencia "Es una resolución testigo para el resto de los juicios que tiene que enfrentar en otras jurisdicciones como CABA, Córdoba, Rosario o Salta, siendo esta última la más cercana".

"Es un antecedente importante, porque dada congruencia que hay en todas las provincias, en todos los lugares la resolución debería darse de la misma manera", prosiguió.

Los procesos que tiene que afrontar en otras provincias van a seguir el mismo camino. Las partes que asisten a los damnificados demuestran que hay responsabilidad penal y tiene que ser condenado porque el delito es el mismo", aseguró.

Qué esperan los damnificados por Leonardo Cositorto

Alfonso también especificó qué es lo que pretenden los damnificados que denunciaron a Cositorto: "Las expectativas de los damnificados es poder recuperar su dinero. Al menos en Buenos Aires, les interesa más que le devuelvan el dinero que pusieron que la condena del acusado en sí, porque ésta es ajustada a derecho".

"En capital la cuestión está dirimida. Hicimos el reclamo en el foro civil y no se presentó nadie, pero ya hay un fallo en el Juzgado Comercial N°1 de la Ciudad de Buenos Aires donde ordenan que tiene que pagar más de u$s400 mil por la modalidad de estafa", remarcó, ante una sentencia que marcó un hito.

Aquella fue la primera condena económica contra Leonardo Cositorto y otros responsables del proyecto Generación Zoe, por incumplimiento contractual y fraude contra los supuestos inversores. Allí, bajo la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, el tribunal reconoció a los demandantes como consumidores, hecho que les dio la posibilidad acceder al beneficio de justicia gratuita.

En relación a esto, Alfonso especificó que "la modalidad de trabajo y el engaño para captar de acuerdo a la expectativa económica, y el porcentaje que prometía de ganancias" era lo que diferenciaba al proyecto. "La promesa era invertir y duplicar el capital a través de esa inversión", relató.

¿Cómo funcionaba Generación Zoe?

Generación Zoe se presentaba como una firma especializada en coaching ontológico y asesoramiento financiero, ofreciendo la promesa de altos rendimientos y oportunidades de inversión en criptomonedas.

Sin embargo, lo que se escondía detrás era un esquema Ponzi que terminó estafando a miles de personas tanto en Argentina, como en otros países. Es que debido a su éxito, es expandió a países como Estados Unidos, España, Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala.

Cositorto se erigía como un líder influyente, supuestamente experto en el desarrollo personal y las finanzas, quien prometía ayudar a sus seguidores a alcanzar la independencia financiera. A través de discursos motivacionales y promesas de retornos garantizados, logró atraer a un gran número de inversores, quienes depositaron sus ahorros confiados en que verían grandes ganancias rápidamente.

Generación ZOE.jpg Con Generación Zoe, Cositorto llegó a operar en distintas partes del mundo. Archivo

Como en todo esquema Ponzi, las ofertas eran tentadoras y resultaban difíciles de rechazar. Según el sistema propuesto por la organización, un inversor podía colocar u$s 2.000, el número más común de inversiones. Luego, dicha cantidad quedaba teóricamente congelada durante un año, mientras el inversor recibiría un 7,5% mensual en dólares.

Pero eso no era todo, ya que con el fin de atraer a una mayor cantidad de personas, se incentivaba la captación de nuevos supuestos inversores para amplificar la red, pero con el simple objetivo de aumentar las ganancias de quienes manejaban el proyecto.

Pero al ser un modelo piramidal, dependía de una constante incorporación de nuevos fondos para poder pagar a los inversores anteriores. Cuando el flujo de nuevos inversionistas se redujo, el sistema se desplomó, dejando a miles de personas sin su dinero.

Este patrón de funcionamiento fue el primer indicio que llevó a la justicia a iniciar una investigación, tras una denuncia presentada por la ONG Argentina Bitcoin ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Posteriormente, durante el 2022 salieron a la luz diferentes investigaciones y empezaron a diversificarse las denuncias de las víctimas. Eso evidenció aún más las inconsistencias en el modelo.

Así fue que la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la justicia argentina decidieron abrir una investigación sobre Cositorto y su red de colaboradores, lo que llevó a la actual condena en Corrientes y a los jucios que deberá enfrentar en los próximos meses..

Igualmente, de forma inesperada, el 5 de febrero de 2025 la CNV exoneró tanto a Cositorto como a Generación Zoe y a la Universidad del Trading, argumentando que no hubo violación a la ley de mercado de capitales. El organismo determinó que Cositorto y sus empresas no habían operado con bonos, acciones u otros valores negociables, lo que significaba que no estaban bajo su jurisdicción para sancionarlos.

Sin embargo, reconoció que el supuesto empresario mintió cuando afirmó que contaba con una Alyc y con la habilitación del propio organismo.