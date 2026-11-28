Los diarios resaltaron el rechazo al pedido para frenar el proyecto petrolero. El Gobierno argentino cuestionó la decisión y ratificó su reclamo.

La prensa británica destacó el rechazo al pedido argentino para suspender el proyecto petrolero Sea Lion.

El rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al pedido argentino para detener el proyecto petrolero Sea Lion tuvo una amplia repercusión en los medios británicos. Las coberturas destacaron el resultado favorable para el Reino Unido y reprodujeron la celebración de su gobierno, mientras que The Sun describió a Javier Milei como “furioso” por la resolución .

La decisión, adoptada en Hamburgo por 18 votos contra tres , desestimó las medidas provisionales solicitadas por la Argentina. Los jueces consideraron que el planteo no podía abordarse sin entrar en la disputa de soberanía sobre las islas, una cuestión que excede el alcance de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pronunciamiento no resolvió a quién pertenece el archipiélago.

The Guardian puso el énfasis en que la Argentina no consiguió bloquear las perforaciones petroleras frente a Malvinas. The Independent también destacó el rechazo judicial al intento de detener el desarrollo petrolero.

Por su parte, The Times presentó la decisión como un revés para la iniciativa argentina contra las perforaciones respaldadas por el Reino Unido.

El tono más confrontativo apareció en The Sun , que utilizó la expresión “fracaso judicial” y vinculó el resultado con una victoria de la posición británica. El tabloide también reprodujo la interpretación de su gobierno, que presentó el pronunciamiento como una “reivindicación” de su defensa legal.

Al abordar la respuesta argentina, el diario describió a Milei como “furioso” y sostuvo que había reaccionado con indignación. Esa caracterización corresponde al medio británico: el comunicado de la Oficina del Presidente expresó desacuerdo con la decisión y reafirmó la posición argentina.

La respuesta argentina y el alcance de la resolución

El Gobierno nacional dio una lectura diferente del resultado. En un comunicado, destacó que el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, aunque cuestionó que ese argumento hubiera llevado a rechazar las medidas solicitadas.

“La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía”, señaló la Oficina del Presidente. Según explicó, el objetivo de la presentación era que se aplicara la Convención sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de recursos que el país reclama como propios.

La controversia se concentra en Sea Lion, el desarrollo petrolero impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas próximas a Malvinas. La Argentina buscaba suspender las actividades mediante una medida provisional, mientras continúa el litigio.

Así, aunque los medios británicos resaltaron el resultado favorable al Reino Unido, el rechazo de la cautelar no constituye una adjudicación de soberanía sobre las islas. La resolución abordó la posibilidad de dictar medidas urgentes en esta instancia, sin cerrar la controversia de fondo.