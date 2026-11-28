Taiwán: el principal partido de la oposición retiene la capital y ciudad más poblada + Agregar ámbito en









Aunque las últimas encuestas mostraban un avance del partido en el poder a nivel nacional, el candidato progresista admitió su derrota frente al actual alcande, Chiang Wan-an.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, saluda a sus seguidores tras la reelección. DW

El Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición en Taiwán, retuvo este sábado las alcaldías de Taipéi y Nuevo Taipéi, sus dos grandes feudos, en unas elecciones locales muy reñidas en las que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) mejoró sus resultados respecto a 2022.

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Con la mayoría de los votos escrutados, el alcalde de la capital, Chiang Wan-an (KMT), proclamó su victoria tras obtener el 53,75 % de los apoyos, por delante del candidato del PDP, Puma Shen, legislador sancionado por Pekín, que logró el 45,66 %, según el último recuento de la agencia de noticias CNA. Las últimas encuestas mostraban que Shen recortó distancias con Chiang, o que incluso llegó a aventajarlo levemente.

El ascenso en la capital de Shen no fue suficiente Cuando no habían pasado ni cuatro horas desde el cierre de las urnas, Shen admitió su derrota ante miles de simpatizantes. "Ya sabemos el resultado: he perdido", dijo Shen a la multitud, confirmando la victoria de Chiang. En Nuevo Taipéi, la ciudad más poblada de la isla, el aspirante del KMT, Lee Shu-chuan, se impuso también con el 51,09 % de los votos a la candidata del PDP, Su Chiao-hui, que se quedó en el 48,37 %.

Mientras que Shen protagonizó "una campaña muy innovadora", Chiang logró reunir suficiente apoyo de la población "de más edad y conservadora" de la ciudad, declaró a la AFP Albert Tzeng, exasesor del KMT. Según él, las encuestas subestimaron la influencia de esos votantes del KMT debido a su "reticencia a expresar sus preferencias políticas". "Lo interesante es que la fuerza más poderosa que los movilizó [a votar] no fue la campaña del KMT, sino la reacción ante la presencia agresiva de los simpatizantes de Shen", apuntó.

De nuestro medio asociado DW

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